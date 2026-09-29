Украинца обвинили в слежке за ветераном ВСУ в Германии по заказу разведки РФ: его будут судить

Прокуратура Дюссельдорфа предъявила обвинение 53-летнему гражданину Украины, который, по версии следствия, собирал для российской разведки информацию о ветеране ВСУ.

Об этом сообщает ntv, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Суть обвинения

По словам представителя прокуратуры, 53-летний мужчина из Аттендорна в регионе Зауэрланд, гражданин Украины, находится под серьезным подозрением в том, что по крайней мере с ноября 2025 года работал на российскую разведку.

Обвиняемый, как утверждается, собирал информацию о мужчине в Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины после начала российской агрессии. Эту информацию он передавал российской разведке вплоть до своего задержания 27 марта 2026 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черногории задержали россиян со шпионским оборудованием

Возможная цель операции

Прокуратура Дюссельдорфа пояснила, что эта шпионская операция, вероятно, также служила подготовкой к дальнейшим разведывательным операциям в Германии.

Напомним, в начале августа в Германии арестовали 33-летнего украинца по подозрению в шпионаже в отношении оборонного предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предпринимательницу с гражданством Украины и Германии обвинили в шпионаже в пользу РФ