Украинца обвинили в слежке за ветераном ВСУ в Германии по заказу разведки РФ: его будут судить
Прокуратура Дюссельдорфа предъявила обвинение 53-летнему гражданину Украины, который, по версии следствия, собирал для российской разведки информацию о ветеране ВСУ.
Об этом сообщает ntv, передает Цензор.НЕТ.
Суть обвинения
По словам представителя прокуратуры, 53-летний мужчина из Аттендорна в регионе Зауэрланд, гражданин Украины, находится под серьезным подозрением в том, что по крайней мере с ноября 2025 года работал на российскую разведку.
Обвиняемый, как утверждается, собирал информацию о мужчине в Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины после начала российской агрессии. Эту информацию он передавал российской разведке вплоть до своего задержания 27 марта 2026 года.
Возможная цель операции
Прокуратура Дюссельдорфа пояснила, что эта шпионская операция, вероятно, также служила подготовкой к дальнейшим разведывательным операциям в Германии.
- Напомним, в начале августа в Германии арестовали 33-летнего украинца по подозрению в шпионаже в отношении оборонного предприятия.
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