Українця звинуватили в стеженні за ветераном ЗСУ у Німеччині на замовлення розвідки РФ: його судитимуть

Прокуратура Дюссельдорфа висунула звинувачення 53-річному громадянину України, який, за версією слідства, збирав для російської розвідки інформацію про ветерана ЗСУ.

Про це повідомляє ntv, передає Цензор.НЕТ.

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Суть звинувачення

За словами представника прокуратури, 53-річний чоловік з Аттендорна в регіоні Зауерланд, громадянин України, перебуває під серйозною підозрою в тому, що принаймні з листопада 2025 року працював на російську розвідку.

Обвинувачений, як стверджується, збирав інформацію про чоловіка в Німеччині, який брав участь у бойових діях на боці Збройних сил України після початку російської агресії. Цю інформацію він передавав російській розвідці аж до свого затримання 27 березня 2026 року.

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Можлива мета операції

Прокуратура Дюссельдорфа пояснила, що ця шпигунська операція, ймовірно, також слугувала підготовкою до подальших розвідувальних операцій у Німеччині.

Нагадаємо, на початку серпня у Німеччині заарештували 33-річного українця за підозрою у шпигунстві за оборонним підприємством.

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