Українця звинуватили в стеженні за ветераном ЗСУ у Німеччині на замовлення розвідки РФ: його судитимуть
Прокуратура Дюссельдорфа висунула звинувачення 53-річному громадянину України, який, за версією слідства, збирав для російської розвідки інформацію про ветерана ЗСУ.
Про це повідомляє ntv, передає Цензор.НЕТ.
Суть звинувачення
За словами представника прокуратури, 53-річний чоловік з Аттендорна в регіоні Зауерланд, громадянин України, перебуває під серйозною підозрою в тому, що принаймні з листопада 2025 року працював на російську розвідку.
Обвинувачений, як стверджується, збирав інформацію про чоловіка в Німеччині, який брав участь у бойових діях на боці Збройних сил України після початку російської агресії. Цю інформацію він передавав російській розвідці аж до свого затримання 27 березня 2026 року.
Можлива мета операції
Прокуратура Дюссельдорфа пояснила, що ця шпигунська операція, ймовірно, також слугувала підготовкою до подальших розвідувальних операцій у Німеччині.
- Нагадаємо, на початку серпня у Німеччині заарештували 33-річного українця за підозрою у шпигунстві за оборонним підприємством.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль