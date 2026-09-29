США ввели санкции против десяти лиц и организаций за помощь Ирану
США ввели санкции в отношении десяти лиц и организаций, которые, по данным американской стороны, помогали Министерству обороны Ирана закупать оружие и комплектующие.
Об этом говорится в сообщении Reuters, которое цитирует Цензор.НЕТ.
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В санкционный список вошли представители и организации, в частности из Китая, Гонконга и Пакистана.
В США заявили, что эти ограничения являются частью операции Economic Outcast. Ее целью называют экономическую изоляцию Ирана и давление на Тегеран с целью проведения переговоров о прекращении ирано-американской войны, начавшейся в феврале.
Американское ведомство отметило, что санкции должны ослабить возможности Ирана возобновлять свои программы вооружения. Также они должны увеличить расходы для тех, кто помогает стране закупать военную технику.
"Министерство финансов будет и впредь принимать меры против тех, кто оказывает материальную, технологическую или финансовую поддержку, позволяющую иранскому режиму вести свою террористическую деятельность", — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
- Ранее президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о том, что он якобы предлагал Ирану смягчение санкций и размораживание средств, назвав публикацию Axios фейком. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.
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