США ввели санкции против десяти лиц и организаций за помощь Ирану

США ввели санкции в отношении десяти лиц и организаций, которые, по данным американской стороны, помогали Министерству обороны Ирана закупать оружие и комплектующие.

Об этом говорится в сообщении Reuters, которое цитирует Цензор.НЕТ.

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США усиливают давление на поставщиков Ирана

В санкционный список вошли представители и организации, в частности из Китая, Гонконга и Пакистана.

В США заявили, что эти ограничения являются частью операции Economic Outcast. Ее целью называют экономическую изоляцию Ирана и давление на Тегеран с целью проведения переговоров о прекращении ирано-американской войны, начавшейся в феврале.

Американское ведомство отметило, что санкции должны ослабить возможности Ирана возобновлять свои программы вооружения. Также они должны увеличить расходы для тех, кто помогает стране закупать военную технику.

"Министерство финансов будет и впредь принимать меры против тех, кто оказывает материальную, технологическую или финансовую поддержку, позволяющую иранскому режиму вести свою террористическую деятельность", — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

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