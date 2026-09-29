США запровадили санкції проти десяти осіб та організацій через допомогу Ірану

США запровадили санкції проти десяти осіб та організацій, які, за даними американської сторони, допомагали Міністерству оборони Ірану закуповувати зброю та комплектуючі.

Про це йдеться у повідомленні Reuters, яке цитує Цензор.НЕТ.

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США посилюють тиск на постачальників Ірану

До санкційного списку увійшли представники та організації, зокрема з Китаю, Гонконгу та Пакистану.

У США заявили, що ці обмеження є частиною операції Economic Outcast. Її метою називають економічну ізоляцію Ірану та тиск на Тегеран для переговорів щодо завершення ірансько-американської війни, яка розпочалася у лютому.

Американське відомство зазначило, що санкції мають послабити можливості Ірану відновлювати свої програми озброєння. Також вони мають збільшити витрати для тих, хто допомагає країні купувати військові засоби.

"Міністерство фінансів продовжуватиме вживати заходів проти тих, хто надає матеріальну, технологічну чи фінансову підтримку, що дозволяє іранському режиму підтримувати свою терористичну діяльність", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

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