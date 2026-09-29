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Новини Санкції США проти Ірану
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США запровадили санкції проти десяти осіб та організацій через допомогу Ірану

США посилили санкційний тиск на тих, хто допомагає Ірану

США запровадили санкції проти десяти осіб та організацій, які, за даними американської сторони, допомагали Міністерству оборони Ірану закуповувати зброю та комплектуючі.

Про це йдеться у повідомленні Reuters, яке цитує Цензор.НЕТ.

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США посилюють тиск на постачальників Ірану

До санкційного списку увійшли представники та організації, зокрема з Китаю, Гонконгу та Пакистану.

У США заявили, що ці обмеження є частиною операції Economic Outcast. Її метою називають економічну ізоляцію Ірану та тиск на Тегеран для переговорів щодо завершення ірансько-американської війни, яка розпочалася у лютому.

Американське відомство зазначило, що санкції мають послабити можливості Ірану відновлювати свої програми озброєння. Також вони мають збільшити витрати для тих, хто допомагає країні купувати військові засоби.

"Міністерство фінансів продовжуватиме вживати заходів проти тих, хто надає матеріальну, технологічну чи фінансову підтримку, що дозволяє іранському режиму підтримувати свою терористичну діяльність", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп погодився послаблювати санкції проти РФ в обмін на звільнення політв’язнів, - The Atlantic

  • Раніше президент США Дональд Трамп заперечив інформацію ЗМІ про те, що він нібито пропонував Ірану пом'якшення санкцій та розморожування коштів, назвавши публікацію Axios фейком. Про це американський глава повідомив у соцмережі Truth Social.

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Іран (3290) санкції (9648) США (22723)
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