Brexit нанес Великобритании больше вреда, чем пользы, - Бернем

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Brexit принес стране больше вреда, чем пользы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство DPA.

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Бернем хочет пересмотреть отношения с ЕС

Во время выступления на съезде Лейбористской партии в Ливерпуле Бернем заявил, что Великобритания должна определиться со своими долгосрочными отношениями с Европейским союзом.

Премьер отметил, что позже в этом году представит варианты углубления отношений между Великобританией и ЕС. По его словам, страна должна определить дальнейшее направление сотрудничества со своим крупнейшим рынком.

"Я не могу сказать вам, что нынешняя ситуация нас устраивает. Брексит принес нам больше вреда, чем пользы", - заявил Бернем.

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Он также отметил, что после выхода из ЕС Великобритания утратила часть контроля над экономикой и иммиграцией.

Бернем сообщил, что воспользуется предстоящим саммитом Великобритания — ЕС, чтобы представить стране варианты долгосрочных отношений с европейскими партнерами.

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Премьер говорит о потере контроля

По словам Бернема, Brexit не обеспечил Великобритании большего контроля. Он связал утрату части контроля над экономикой с длительным периодом низких темпов роста.

"Brexit не дал нам контроля. Мы утратили часть контроля над нашей экономикой, поскольку десятилетия низких темпов роста поставили нас в более уязвимое положение. И мы утратили часть контроля над иммиграцией", — сказал премьер.

В то же время Бернем заявил о необходимости определиться с одним из вариантов будущих отношений с ЕС, который может дать Великобритании больше ясности относительно ее позиции и будущего Европы.

Саммит между Великобританией и ЕС, запланированный на июль, отложили после отставки предшественника Бернема Кира Стармера. Новая дата проведения встречи пока не определена.

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