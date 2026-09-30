Украина и Узбекистан вводят "транспортный безвиз": грузоперевозчики будут работать без разрешений, - Калашник
Украина и Узбекистан вводят"транспортный безвиз" для грузовых перевозок. Подписанный сторонами протокол позволит украинским перевозчикам осуществлять двусторонние и транзитные перевозки без разрешений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник.
"Вводим "транспортный безвиз" с Узбекистаном - еще одной страной, с которой украинские грузоперевозчики смогут работать без разрешений", - отметил министр.
Подписанный протокол предусматривает отмену квот и дополнительных административных процедур для перевозчиков. Это должно упростить автомобильное грузовое сообщение между Украиной и Узбекистаном.
По словам Калашника, в 2025 году товарооборот между двумя странами составил около $315 млн, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что либерализация автомобильных перевозок будет способствовать дальнейшему развитию торговли.
В настоящее время Украина имеет либерализованные грузовые перевозки с 38 странами, в частности со странами - членами Европейского Союза. В июне 2026 года Украина также подписала с Албанией соглашение об автомобильном сообщении на условиях "транспортного безвиза" для грузовиков.
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