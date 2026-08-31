Украина готовит продление транспортного безвиза с ЕС: решение ожидается осенью

Украина должна до конца 2026 года продлить с Европейским Союзом соглашение о либерализации грузовых перевозок, известное как "транспортный безвиз".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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Украина готовится продлить соглашение

По словам Деркача, Украина активно работает с Европейской комиссией и странами ЕС, чтобы продлить действие соглашения на следующий срок.

В то же время Украина должна провести внутреннюю работу по евроинтеграции сферы автомобильного транспорта.

В частности, необходимо обновить лицензионные условия доступа к рынку автомобильных перевозок. Это должно обеспечить соответствие украинских перевозчиков стандартам ЕС.

"Проект готов и в настоящее время находится на этапе окончательного согласования с другими органами. Ожидаем решения правительства осенью", — отметил Деркач.

Действующее соглашение действует до апреля 2027 года.

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Автоперевозки обеспечивают значительную часть торговли

По словам Деркача, благодаря "транспортному безвизу" Украина сейчас может обеспечивать не только экспорт, но и импорт.

По данным за 2025 год, на автомобильный транспорт приходилось 40% экспорта Украины в денежном выражении.

Для импорта этот показатель составлял 73%.

Последнюю версию соглашения о "транспортном безвизе" обновили таким образом, чтобы в случае существенных нарушений на местном рынке автомобильных перевозок его действие можно было временно приостановить в отдельном географическом регионе.

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