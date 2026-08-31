Україна готує продовження транспортного безвізу з ЄС: рішення очікують восени

Україна має до кінця 2026 року продовжити з Європейським Союзом угоду про лібералізацію вантажних перевезень, відому як "транспортний безвіз".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

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Україна готується продовжити угоду

За словами Деркача, Україна активно працює з Європейською комісією та країнами ЄС, щоб продовжити дію угоди на наступний термін.

Водночас Україна має провести внутрішню роботу для євроінтеграції сфери автомобільного транспорту.

Зокрема, потрібно оновити ліцензійні умови доступу до ринку автомобільних перевезень. Це має забезпечити відповідність українських перевізників стандартам ЄС.

"Проєкт готовий та наразі перебуває на фінальному погодженні інших органів. Очікуємо рішення уряду восени", – зазначив Деркач.

Чинна угода діє до квітня 2027 року.

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Автоперевезення забезпечують значну частину торгівлі

За словами Деркача, завдяки "транспортному безвізу" Україна зараз може забезпечувати не лише експорт, а й імпорт.

За даними за 2025 рік, на автомобільний транспорт припадало 40% експорту України у грошовому вимірі.

Для імпорту цей показник становив 73%.

Останню версію угоди про "транспортний безвіз" оновили таким чином, щоб у разі суттєвих порушень на місцевому ринку автомобільних перевезень її дію можна було тимчасово припинити в окремому географічному регіоні.

До слова, ЄС готує розширення санкцій проти РФ: у списку можуть опинитися близько 1600 осіб і компаній.