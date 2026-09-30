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Новини Безвіз з ЄС
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Україна та Узбекистан запроваджують "транспортний безвіз": вантажні перевізники працюватимуть без дозволів, - Калашник

Україна та Узбекистан лібералізують двосторонні та транзитні вантажні перевезення

Україна та Узбекистан запроваджують "транспортний безвіз" для вантажних перевезень. Підписаний сторонами протокол дозволить українським перевізникам здійснювати двосторонні та транзитні перевезення без дозволів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

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"Запроваджуємо "транспортний безвіз" з Узбекистаном – ще однією країною, з якою українські вантажні перевізники зможуть працювати без дозволів", – зазначив міністр.

Підписаний протокол передбачає скасування квот та додаткових адміністративних процедур для перевізників. Це має спростити автомобільне вантажне сполучення між Україною та Узбекистаном.

За словами Калашника, у 2025 році товарообіг між двома країнами становив близько $315 млн, що на 14% більше порівняно з попереднім роком. Очікується, що лібералізація автомобільних перевезень сприятиме подальшому розвитку торгівлі.

Наразі Україна має лібералізовані вантажні перевезення з 38 країнами, зокрема з державами – членами Європейського Союзу. У червні 2026 року Україна також підписала з Албанією угоду про автомобільне сполучення на умовах "транспортного безвізу" для вантажівок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готує продовження транспортного безвізу з ЄС: рішення очікують восени

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