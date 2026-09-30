Україна та Узбекистан запроваджують "транспортний безвіз": вантажні перевізники працюватимуть без дозволів, - Калашник
Україна та Узбекистан запроваджують "транспортний безвіз" для вантажних перевезень. Підписаний сторонами протокол дозволить українським перевізникам здійснювати двосторонні та транзитні перевезення без дозволів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.
"Запроваджуємо "транспортний безвіз" з Узбекистаном – ще однією країною, з якою українські вантажні перевізники зможуть працювати без дозволів", – зазначив міністр.
Підписаний протокол передбачає скасування квот та додаткових адміністративних процедур для перевізників. Це має спростити автомобільне вантажне сполучення між Україною та Узбекистаном.
За словами Калашника, у 2025 році товарообіг між двома країнами становив близько $315 млн, що на 14% більше порівняно з попереднім роком. Очікується, що лібералізація автомобільних перевезень сприятиме подальшому розвитку торгівлі.
Наразі Україна має лібералізовані вантажні перевезення з 38 країнами, зокрема з державами – членами Європейського Союзу. У червні 2026 року Україна також підписала з Албанією угоду про автомобільне сполучення на умовах "транспортного безвізу" для вантажівок.
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