Україна та Узбекистан запроваджують "транспортний безвіз": вантажні перевізники працюватимуть без дозволів, - Калашник

Україна та Узбекистан запроваджують "транспортний безвіз" для вантажних перевезень. Підписаний сторонами протокол дозволить українським перевізникам здійснювати двосторонні та транзитні перевезення без дозволів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

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"Запроваджуємо "транспортний безвіз" з Узбекистаном – ще однією країною, з якою українські вантажні перевізники зможуть працювати без дозволів", – зазначив міністр.

Підписаний протокол передбачає скасування квот та додаткових адміністративних процедур для перевізників. Це має спростити автомобільне вантажне сполучення між Україною та Узбекистаном.

За словами Калашника, у 2025 році товарообіг між двома країнами становив близько $315 млн, що на 14% більше порівняно з попереднім роком. Очікується, що лібералізація автомобільних перевезень сприятиме подальшому розвитку торгівлі.

Наразі Україна має лібералізовані вантажні перевезення з 38 країнами, зокрема з державами – членами Європейського Союзу. У червні 2026 року Україна також підписала з Албанією угоду про автомобільне сполучення на умовах "транспортного безвізу" для вантажівок.

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