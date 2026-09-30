Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп поддержал идею смягчения санкций против России в обмен на освобождение политзаключенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Песков

Так, Песков отметил, что РФ не обсуждала с США возможное смягчение американских санкций в обмен на освобождение заключенных.

"Мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна", - заявил Песков.

В то же время, по его словам, российские и американские спецслужбы поддерживают контакты по вопросу обмена заключенными.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Джон Коул предложил Дональду Трампу новую стратегию в отношении России: добиваться освобождения гражданских политических заключенных в обмен на ослабление американских санкций и возобновление экономических связей с Москвой.

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