У Кремлі прокоментували ідею США щодо послаблення санкцій: У РФ немає політв’язнів

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про те, що президент США Дональд Трамп підтримав ідею пом'якшення санкцій проти Росії в обмін на звільнення політв'язнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ

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Що сказав Пєсков

Так, Пєсков зазначив, що РФ не обговорювала зі США можливе пом'якшення американських санкцій в обмін на звільнення ув'язнених.

"Ми категорично заперечуємо наявність будь-яких політичних в'язнів і вважаємо, що подібна постановка питання є абсолютно недоречною", - заявив Пєсков.

Водночас, за його словами, російські та американські спецслужби підтримують контакти щодо обміну ув'язненими.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Джон Коул запропонував Дональду Трампу нову стратегію щодо Росії: домагатися звільнення цивільних політичних в'язнів в обмін на послаблення американських санкцій та відновлення економічних зв'язків із Москвою.

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