У Кремлі прокоментували ідею США щодо послаблення санкцій: У РФ немає політв’язнів
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про те, що президент США Дональд Трамп підтримав ідею пом'якшення санкцій проти Росії в обмін на звільнення політв'язнів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ
Що сказав Пєсков
Так, Пєсков зазначив, що РФ не обговорювала зі США можливе пом'якшення американських санкцій в обмін на звільнення ув'язнених.
"Ми категорично заперечуємо наявність будь-яких політичних в'язнів і вважаємо, що подібна постановка питання є абсолютно недоречною", - заявив Пєсков.
Водночас, за його словами, російські та американські спецслужби підтримують контакти щодо обміну ув'язненими.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Джон Коул запропонував Дональду Трампу нову стратегію щодо Росії: домагатися звільнення цивільних політичних в'язнів в обмін на послаблення американських санкцій та відновлення економічних зв'язків із Москвою.
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