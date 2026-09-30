Украинцы все чаще едут в Польшу всего на 2–3 месяца: хотят заработать и перезимовать в более стабильных условиях, - СМИ

На польском рынке труда отмечается изменение в поведении украинцев: все больше людей ищут не постоянную работу, а контракты сроком всего на два-три месяца. Они планируют провести зимний период в Польше в более стабильных условиях, заработать деньги, а затем вернуться в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о новой тенденции на польском рынке труда пишет RMF24 со ссылкой на международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

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Не эмиграция, а работа на несколько месяцев

В Gremi Personal обратили внимание, что часть украинцев теперь рассматривает Польшу именно как место для краткосрочного заработка.

"Мы видим изменения со стороны украинцев. Люди не обязательно хотят приезжать в Польшу на длительный срок. Они хотят иметь возможность приехать на два или три месяца, поработать, иметь нормальные условия жизни и после работы вернуться домой", — рассказал президент Gremi Personal в Польше Томаш Богдевич.

Такой спрос совпадает с изменениями со стороны польских работодателей. Компании все чаще привлекают временных работников, когда не готовы расширять постоянный штат или когда им нужны дополнительные люди на периоды повышенной нагрузки.

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Где предлагают работу и сколько платят

Основными направлениями краткосрочного трудоустройства для украинцев остаются склады и производственные предприятия.

По информации Gremi Personal, ориентировочный заработок на таких работах составляет от 4600 до 7700 злотых — примерно от 1200 до 2000 долларов. Конкретная сумма зависит от должности, количества отработанных часов и условий конкретного работодателя.

Интерес украинцев к краткосрочным контрактам возник на фоне общего расширения сегмента временной занятости в Польше. По данным Gremi Personal, во втором квартале 2026 года оборот этого сегмента среди агентств временной занятости увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,159 млрд злотых.

Масштаб рынка подтверждают и данные польского Министерства семьи, труда и социальной политики. В 2025 году агентства временной занятости направили на работу 697 301 человека. Иностранцами были 361 309 из них — то есть более половины.

Одновременно количество договоров о временной работе в Польше выросло с 1,31 млн в 2024 году до 1,38 млн в 2025-м.

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Более 911 тысяч украинцев застрахованы в Польше

Украинцы остаются самой многочисленной группой иностранцев, застрахованных в польской системе социального страхования.

По состоянию на конец августа 2026 года в ZUS были застрахованы более 911 тыс. граждан Украины. С начала года их число увеличилось на 6,4%. Украинцы составляют около двух третей всех застрахованных иностранцев в стране.

В то же время общее количество граждан Украины, находящихся в Польше, значительно больше. По состоянию на 30 июня действующие документы на проживание имели около 1,56 млн украинцев, из них почти 959 тыс. пользовались временной защитой.

В Gremi Personal отмечают, что для краткосрочного приезда на работу украинцам не обязательно оформлять временную защиту. Владельцы биометрических паспортов могут находиться в Польше без визы до 90 дней в течение 180-дневного периода. В то же время для легальной работы необходимо соблюдать действующие в Польше правила трудоустройства иностранцев.

При этом данные польского рынка труда не свидетельствуют о резком скачке спроса на работников. В конце второго квартала 2026 года Главное статистическое управление Польши насчитало 98,7 тыс. вакансий — всего на 2,9 тыс. больше, чем годом ранее.

Таким образом, рост интереса украинцев к краткосрочным контрактам происходит не на фоне кадрового бума, а одновременно с изменением модели найма: польские компании активнее используют временную занятость, а часть украинцев ищет возможность заработать в течение нескольких месяцев, не планируя оставаться в Польше надолго.

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