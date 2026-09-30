Українці дедалі частіше їдуть до Польщі лише на 2–3 місяці: хочуть заробити та перезимувати у стабільніших умовах, - ЗМІ

На польському ринку праці фіксують зміну в поведінці українців: дедалі більше людей шукають не постійної роботи, а контрактів лише на два-три місяці. Вони планують провести в Польщі зимовий період у стабільніших умовах, заробити гроші, а потім повернутися в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про нову тенденцію на польському ринку праці пише RMF24 із посиланням на міжнародне агентство з працевлаштування Gremi Personal.

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Не еміграція, а робота на кілька місяців

У Gremi Personal звернули увагу, що частина українців тепер розглядає Польщу саме як місце для короткострокового заробітку.

"Ми бачимо зміни з боку українців. Люди не обов'язково хочуть приїжджати до Польщі на тривалий час. Вони хочуть мати можливість приїхати на два або три місяці, працювати, мати нормальні умови життя і після роботи повернутися додому", – розповів президент Gremi Personal у Польщі Томаш Богдевич.

Такий запит збігається зі змінами з боку польських роботодавців. Компанії дедалі частіше залучають тимчасових працівників, коли не готові розширювати постійний штат або коли їм потрібні додаткові люди на періоди підвищеного навантаження.

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Де пропонують роботу та скільки платять

Основними напрямами короткострокового працевлаштування для українців залишаються склади та виробничі підприємства.

За інформацією Gremi Personal, орієнтовний заробіток на таких роботах становить від 4600 до 7700 злотих – приблизно від 1200 до 2000 доларів. Конкретна сума залежить від посади, кількості відпрацьованих годин та умов конкретного роботодавця.

Інтерес українців до коротких контрактів виник на тлі загального розширення сегмента тимчасової зайнятості в Польщі. За даними Gremi Personal, у другому кварталі 2026 року оборот цього сегмента серед агентств тимчасової зайнятості збільшився на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,159 млрд злотих.

Масштаб ринку підтверджують і дані польського Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики. У 2025 році агентства тимчасової зайнятості направили на роботу 697 301 людину. Іноземцями були 361 309 із них – тобто понад половина.

Одночасно кількість договорів про тимчасову роботу в Польщі зросла з 1,31 млн у 2024 році до 1,38 млн у 2025-му.

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Понад 911 тисяч українців застраховані в Польщі

Українці залишаються найбільшою групою іноземців, застрахованих у польській системі соціального страхування.

Станом на кінець серпня 2026 року в ZUS були застраховані понад 911 тис. громадян України. Від початку року їхня кількість збільшилася на 6,4%. Українці становлять близько двох третин усіх застрахованих іноземців у країні.

Водночас загальна кількість громадян України, які перебувають у Польщі, значно більша. Станом на 30 червня чинні документи на проживання мали близько 1,56 млн українців, із них майже 959 тис. користувалися тимчасовим захистом.

У Gremi Personal зазначають, що для короткострокового приїзду на роботу українцям не обов'язково оформлювати тимчасовий захист. Власники біометричних паспортів можуть перебувати в Польщі без візи до 90 днів протягом 180-денного періоду. Водночас для легальної роботи необхідно дотримуватися чинних у Польщі правил працевлаштування іноземців.

При цьому дані польського ринку праці не свідчать про різкий стрибок попиту на працівників. Наприкінці другого кварталу 2026 року Головне статистичне управління Польщі нарахувало 98,7 тис. вакансій – лише на 2,9 тис. більше, ніж роком раніше.

Таким чином, зростання інтересу українців до коротких контрактів відбувається не на тлі кадрового буму, а одночасно зі зміною моделі найму: польські компанії активніше використовують тимчасову зайнятість, а частина українців шукає можливість заробити протягом кількох місяців без планів залишатися у Польщі надовго.

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