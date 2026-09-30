Посольство РФ в Ирландии пригрозило ядерным ударом в случае "блокады" Калининградской области

Российское дипломатическое представительство в Ирландии выступило с очередными ядерными угрозами в адрес Запада, заявив о готовности РФ применить оружие массового поражения в случае попыток изолировать Калининградскую область.

Об этом говорится в заявлении Telegram-канала посольства РФ в Ирландии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

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В сообщении посольства утверждается, что Москва якобы располагает "поступающей информацией" о подготовке стран НАТО к воздушной и морской блокаде Калининградской области.

В связи с этим российские дипломаты заявили, что "не должно быть никаких сомнений" в готовности РФ использовать весь свой военный арсенал, включая ядерное оружие, для защиты этой территории.

Очередная вспышка ядерного шантажа стала реакцией российских диппредставительств на заявления европейских политиков об активизации гибридных атак и диверсий со стороны России против стран-союзниц Украины.

В то же время в дипломатическом ведомстве РФ традиционно попытались переложить ответственность за эскалацию на "европейскую политическую элиту", заявив, что Москва якобы "не имеет планов по обострению ситуации с Европой".

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