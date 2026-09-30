Посольство РФ в Ірландії пригрозило ядерним ударом у разі "блокади" Калінінградської області

Російське дипломатичне представництво в Ірландії виступило з черговими ядерними погрозами на адресу Заходу, заявивши про готовність РФ застосувати зброю масового ураження в разі спроб ізолювати Калінінградську область.

Про це йдеться у заяві Telegram-каналу посольства РФ в Ірландії, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Медузу".

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Подробиці

У дописі посольства стверджується, що Москва нібито володіє "інформацією, яка надходить", щодо підготовки країн НАТО до повітряної та морської блокади Калінінградської області.

У зв'язку з цим дипломати Росії заявили, що "не повинно бути жодних сумнівів" у готовності РФ використати весь свій військовий арсенал, включно з ядерною зброєю, для захисту цієї території.

Черговий спалах ядерного шантажу став реакцією російських диппредставництв на заяви європейських політиків щодо активізації гібридних атак та диверсій з боку Росії проти країн-союзників України.

Водночас у дипломатичному відомстві РФ традиційно спробували перекласти відповідальність за ескалацію на "європейську політичну еліту", заявивши, що Москва нібито "не має планів щодо загострення ситуації з Європою".

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