Одноногий "герой СВО" в военной форме с буквой "V" на фуражке вернулся домой и танцует во дворе с односельчанами. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись с празднования в России, одним из участников которого стал мужчина в военной форме с ампутированной ногой и символом российского вторжения в Украину на фуражке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видна компания, празднующая под открытым небом. В центре внимания оказывается мужчина в камуфляже, у которого отсутствует одна нога. На его фуражке закреплен шеврон с заглавной буквой "V" — одним из символов, которые используют российские оккупационные войска.

Мужчина пытается танцевать, прыгая на одной ноге. Самостоятельно удерживать равновесие ему сложно, поэтому двое участников застолья подхватывают его с обеих сторон за плечи и продолжают танцевать вместе с ним.

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