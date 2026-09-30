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Одноногий "герой СВО" в военной форме с буквой "V" на фуражке вернулся домой и танцует во дворе с односельчанами. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись с празднования в России, одним из участников которого стал мужчина в военной форме с ампутированной ногой и символом российского вторжения в Украину на фуражке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видна компания, празднующая под открытым небом. В центре внимания оказывается мужчина в камуфляже, у которого отсутствует одна нога. На его фуражке закреплен шеврон с заглавной буквой "V" — одним из символов, которые используют российские оккупационные войска.

Мужчина пытается танцевать, прыгая на одной ноге. Самостоятельно удерживать равновесие ему сложно, поэтому двое участников застолья подхватывают его с обеих сторон за плечи и продолжают танцевать вместе с ним.

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армия РФ (24336) оккупация (10762) русский мир (688) инвалидность (245)
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Топ комментарии
+9
чурки нах
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30.09.2026 15:33 Ответить
+7
Як його "друзі" радуються, що вони не на його місці!
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30.09.2026 15:34 Ответить
+5
А як це покращує ситуацію з кацапським повітряним терором України?
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30.09.2026 15:34 Ответить

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