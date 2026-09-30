Одноногий "герой СВО" в военной форме с буквой "V" на фуражке вернулся домой и танцует во дворе с односельчанами. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись с празднования в России, одним из участников которого стал мужчина в военной форме с ампутированной ногой и символом российского вторжения в Украину на фуражке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видна компания, празднующая под открытым небом. В центре внимания оказывается мужчина в камуфляже, у которого отсутствует одна нога. На его фуражке закреплен шеврон с заглавной буквой "V" — одним из символов, которые используют российские оккупационные войска.
Мужчина пытается танцевать, прыгая на одной ноге. Самостоятельно удерживать равновесие ему сложно, поэтому двое участников застолья подхватывают его с обеих сторон за плечи и продолжают танцевать вместе с ним.
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+9 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+7 ivan nepupik
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+5 Spirit #618058
показать весь комментарий30.09.2026 15:34 Ответить Ссылка
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