Одноногий "герой СВО" у військовому однострої із літерою "V" на кашкеті повернувся додому і танцює у дворі із односельцями. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис зі святкування в Росії, одним із учасників якого став чоловік у військовому однострої з ампутованою ногою та символом російського вторгнення в Україну на кашкеті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно компанію, яка святкує просто неба. У центрі уваги опиняється чоловік у камуфляжі, в якого відсутня одна нога. На його кашкеті закріплений шеврон із великою літерою "V", одним із символів, які використовують російські окупаційні війська.

Чоловік намагається танцювати, стрибаючи на одній нозі. Самостійно втримувати рівновагу йому складно, тому двоє учасників застілля підхоплюють його з обох боків за плечі та продовжують танцювати разом із ним.

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