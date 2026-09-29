"Героя СВО" б’ють навкулачки, гумовим кийком, потім столиком і, насамкінець, меблевою ніжкою у пункті видачі товарів російського Желєзногорська. ВIДЕО
У російському Желєзногорську в пункті видачі товарів стався конфлікт між двома чоловіками, під час якого так званому "герою СВО" влаштували персональну спецоперацію із застосуванням різноманітного підручного інвентарю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафіксували камери відеоспостереження, а запис опублікували у мережі.
На кадрах видно конфлікт двох чоловіків, який швидко переростає у бійку. Один із них атакує іншого та спочатку завдає йому ударів кулаками.
Згодом у хід іде гумовий кийок. На цьому нападник не зупиняється: наступним знаряддям стає невеликий столик, а наприкінці побиття він використовує предмет, схожий на меблеву ніжку.
Автори публікації стверджують, що побитий чоловік є учасником російської війни проти України.
"Потужні кадри побиття героя СВО, якому влаштували спецоперацію в пункті видачі товарів російського Желєзногорська", - іронічно прокоментували відео у мережі.
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