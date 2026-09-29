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Новости
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"Героя СВО" избивают кулаками, резиновой дубинкой, затем столиком и, наконец, ножкой от мебели в пункте выдачи товаров в российском Железногорске. ВИДЕО

В российском Железногорске в пункте выдачи товаров произошёл конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого так называемому "герою СВО" устроили персональную спецоперацию с применением разнообразного подручного инвентаря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, а запись опубликовали в сети.

На кадрах видно, как конфликт между двумя мужчинами быстро перерастает в драку. Один из них нападает на другого и сначала наносит ему удары кулаками.

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Впоследствии в ход идет резиновая дубинка. На этом нападающий не останавливается: следующим орудием становится небольшой столик, а в конце избиения он использует предмет, похожий на ножку мебели.

Авторы публикации утверждают, что избитый мужчина является участником российской войны против Украины.

"Впечатляющие кадры избиения героя СВО, против которого устроили спецоперацию в пункте выдачи товаров в российском Железногорске", - иронично прокомментировали видео в сети.

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Автор: 

драка (2028) русский мир (686) Курск (1222)
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Топ комментарии
+35
Вболіваю за обидві сторони!
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29.09.2026 14:11 Ответить
+18
Полюбе, у тіпа в жовтій куртці є якійсь зв'язок з Україною))) Не тримтів перед хероєм, а ввалив від душі. Але вболівав я за обидві команди. Треба їм активніше масштабувати цей досвід)))
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29.09.2026 14:16 Ответить
+12
Скоро учасників СВО дубаситимуть по всій раші)
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29.09.2026 14:32 Ответить

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