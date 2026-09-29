"Героя СВО" избивают кулаками, резиновой дубинкой, затем столиком и, наконец, ножкой от мебели в пункте выдачи товаров в российском Железногорске. ВИДЕО
В российском Железногорске в пункте выдачи товаров произошёл конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого так называемому "герою СВО" устроили персональную спецоперацию с применением разнообразного подручного инвентаря.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, а запись опубликовали в сети.
На кадрах видно, как конфликт между двумя мужчинами быстро перерастает в драку. Один из них нападает на другого и сначала наносит ему удары кулаками.
Впоследствии в ход идет резиновая дубинка. На этом нападающий не останавливается: следующим орудием становится небольшой столик, а в конце избиения он использует предмет, похожий на ножку мебели.
Авторы публикации утверждают, что избитый мужчина является участником российской войны против Украины.
"Впечатляющие кадры избиения героя СВО, против которого устроили спецоперацию в пункте выдачи товаров в российском Железногорске", - иронично прокомментировали видео в сети.
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