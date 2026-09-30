ЕС выделит Украине €10 млн на мобильные укрытия: 840 сооружений планируется установить на школьных маршрутах в прифронтовых областях. ФОТО

Европейский Союз объявил о выделении Украине 10 млн евро на обустройство мобильных укрытий по всей стране. В то же время Украина представила международным партнерам отдельный проект по установке 840 таких защитных сооружений на маршрутах школьных автобусов в шести прифронтовых областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц по итогам заседания Коалиции убежищ гражданской защиты.

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По информации министерства, во время встречи партнерам были представлены конкретные потребности шести прифронтовых регионов - Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Именно там предлагается установить 840 мобильных укрытий на маршрутах, по которым перевозят школьников.

К реализации проекта уже присоединились украинские области-доноры, однако имеющегося финансирования недостаточно для покрытия всех потребностей.

"Мы предложили партнерам присоединиться к проекту обустройства мобильных укрытий, которые планируем установить на маршрутах школьных автобусов. К реализации проекта уже присоединились украинские области-доноры. В то же время для покрытия всех потребностей необходимо дополнительное международное финансирование", - рассказал заместитель министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц по вопросам европейской интеграции Артем Гусак.

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По его словам, международным партнерам были представлены потребности каждого из шести регионов и адресное распределение будущего финансирования.

В ходе заседания Евросоюз объявил о намерении выделить 10 млн евро на обустройство укрытий по всей Украине. Другие участники Коалиции в настоящее время прорабатывают возможные объемы своей финансовой поддержки.

Украина также планирует продолжить переговоры с правительством Финляндии, которая вместе с Украиной является сопредседателем Коалиции убежищ.

Коалицию по убежищам гражданской защиты для Украины создали в мае 2025 года правительства Украины и Финляндии. После подписания меморандума к инициативе присоединились Европейский Союз, Литва, Бельгия, Ирландия, Швеция, Швейцария и Европейский инвестиционный банк.

Цель Коалиции - привлечение международного финансирования для модернизации имеющихся укрытий и строительства новых защитных сооружений.

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