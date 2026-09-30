ЄС виділить Україні €10 млн на мобільні укриття: 840 споруд планують встановити на шкільних маршрутах у прифронтових областях. ФОТО

Європейський Союз анонсував виділення Україні 10 млн євро на облаштування мобільних укриттів по всій країні. Водночас Україна представила міжнародним партнерам окремий проєкт зі встановлення 840 таких захисних споруд на маршрутах шкільних автобусів у шести прифронтових областях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб за підсумками засідання Коаліції укриттів цивільного захисту.

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За інформацією міністерства, під час зустрічі партнерам представили конкретні потреби шести прифронтових регіонів – Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Саме там пропонують встановити 840 мобільних укриттів на маршрутах, якими перевозять школярів.

До реалізації проєкту вже долучилися українські області-донори, однак наявного фінансування недостатньо для покриття всіх потреб.

"Запропонували партнерам долучитися до проєкту облаштування мобільних укриттів, які плануємо встановити на маршрутах шкільних автобусів. До реалізації проєкту вже долучилися українські області-донори. Водночас для покриття всіх потреб необхідне додаткове міжнародне фінансування", – розповів заступник міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб з питань європейської інтеграції Артем Гусак.

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За його словами, міжнародним партнерам представили потреби кожного із шести регіонів та адресний розподіл майбутнього фінансування.

Під час засідання Євросоюз оголосив про намір надати 10 млн євро на облаштування укриттів по всій Україні. Інші учасники Коаліції наразі опрацьовують можливі обсяги своєї фінансової підтримки.

Україна також планує продовжити переговори з урядом Фінляндії, яка разом з Україною співголовує у Коаліції укриттів.

Коаліцію укриттів цивільного захисту для України започаткували у травні 2025 року уряди України та Фінляндії. Після підписання меморандуму до ініціативи долучилися Європейський Союз, Литва, Бельгія, Ірландія, Швеція, Швейцарія та Європейський інвестиційний банк.

Мета Коаліції – залучення міжнародного фінансування для модернізації наявних укриттів та будівництва нових захисних споруд.

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