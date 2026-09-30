Пожизненное заключение получили корректировщики, наводившие удары по критической инфраструктуре и средствам ПВО в шести областях

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали в суде вину двух агентов российских спецслужб, выполнявших задания врага в шести областях Украины.

Об этом сообщили пресс-служба СБУ и Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Суд признал 29-летнего мужчину и его 36-летнюю сожительницу виновными в государственной измене, а женщину еще и в легализации имущества, полученного преступным путем.

В суде было доказано, что осенью 2023 года ранее трижды судимый за имущественные преступления житель Краматорска через мессенджер "Telegram" за 200 долларов США передал представителю вражеской спецслужбы информацию о последствиях ракетно-бомбового поражения объектов инфраструктуры.

В апреле 2024 года он согласился выполнять задания ФСБ РФ на постоянной основе за денежное вознаграждение. Через несколько месяцев, находясь в следственном изоляторе по делу о краже наушников, мужчина привлек к работе на российскую спецслужбу свою сожительницу и проинструктировал ее относительно дальнейших действий.

После его освобождения из-под стражи они вместе выполняли задания куратора в Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Черкасской и Сумской областях.

По указанию куратора они через Интернет покупали мобильные телефоны для видеонаблюдения и устанавливали их в арендованных квартирах у окон, выходящих на объекты критической инфраструктуры и военные аэродромы. После этого подключали оборудование к аккумуляторам, чтобы обеспечить бесперебойную передачу данных оккупантам, а впоследствии возвращались на некоторые локации, чтобы проверить его работу.

На всех устройствах настраивали программу удаленного доступа, благодаря которой спецслужбы РФ в режиме реального времени следили за стратегически важными объектами. Впоследствии по некоторым из этих координат, в частности на территории Киевской гидроэлектростанции, были нанесены ракетные удары.

По такой же схеме сообщники спрятали заранее подготовленное оборудование на трассе в Краматорском районе. Они снимали видео и фотографировали ПВО, ГЭС и другие предприятия, после чего отправляли отснятые данные куратору.

Всего задокументировано 27 эпизодов преступной деятельности. За помощь государству-агрессору осужденные успели заработать более 1,2 миллиона гривен. Часть заработанных незаконным путем средств женщина, в частности, потратила на покупку дома в Донецкой области.

Оба ожидали вынесения приговора под стражей.

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