Довічне ув’язнення отримали коригувальники, які наводили удари по критичній інфраструктурі та засобах ППО у 6 областях

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели у суді вину двох агентів російських спецслужб, які виконували завдання ворога у 6 областях України.

Про це повідомила пресслужба СБУ та Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Суд визнав 29-річного чоловіка та його 36-річну співмешканку винними у державній зраді, а жінку ще й у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

У суді доведено, що восени 2023 року раніше тричі судимий за майнові злочини житель Краматорська через месенджер "Telegram" за 200 доларів США передав представнику ворожої спецслужби інформацію про наслідки ракетно-бомбового ураження об’єктів інфраструктури.

У квітні 2024 року він погодився виконувати завдання ФСБ РФ на постійній основі за грошову винагороду. Через кілька місяців, перебуваючи у слідчому ізоляторі у справі про крадіжку навушників, чоловік залучив до роботи на російську спецслужбу свою співмешканку та проінструктував її щодо подальших дій.

Після його виходу з-під варти вони разом виконували завдання куратора у Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Київській, Черкаській та Сумській областях.

За вказівкою куратора вони через Інтернет купували мобільні телефони для відеоспостереження й встановлювали їх в орендованих квартирах біля вікон, які виходили на об’єкти критичної інфраструктури й військові аеродроми. Після цього підключали обладнання до акумуляторів, щоб забезпечити безперебійну передачу даних окупантам, а згодом поверталися на деякі локації, аби перевірити його роботу.

На всіх пристроях налаштовували програму віддаленого доступу, завдяки якій спецслужби РФ в режимі реального часу стежити за стратегічно важливими об’єктами. Згодом за деякими з цих координат, зокрема по території Київської гідроелектростанції здійснено ракетні удари.

За такою ж схемою спільники сховали заздалегідь підготовлене обладнання на трасі у Краматорському районі. Вони робили відео та фото ППО, ГЕС, інших підприємств, після чого відправляли відзняті дані куратору.

Усього задокументовано 27 епізодів злочинної діяльності. За допомогу державі-агресору засуджені встигли заробити понад 1,2 мільйона гривень. Частину зароблених незаконним шляхом коштів жінка, зокрема, витратила для придбання будинку на Донеччині.

На вирок суду обидва чекали під вартою.

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