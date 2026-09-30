Довічне ув’язнення отримали коригувальники, які наводили удари по критичній інфраструктурі та засобах ППО у 6 областях
Прокурори Донецької обласної прокуратури довели у суді вину двох агентів російських спецслужб, які виконували завдання ворога у 6 областях України.
Про це повідомила пресслужба СБУ та Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Суд визнав 29-річного чоловіка та його 36-річну співмешканку винними у державній зраді, а жінку ще й у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
У суді доведено, що восени 2023 року раніше тричі судимий за майнові злочини житель Краматорська через месенджер "Telegram" за 200 доларів США передав представнику ворожої спецслужби інформацію про наслідки ракетно-бомбового ураження об’єктів інфраструктури.
У квітні 2024 року він погодився виконувати завдання ФСБ РФ на постійній основі за грошову винагороду. Через кілька місяців, перебуваючи у слідчому ізоляторі у справі про крадіжку навушників, чоловік залучив до роботи на російську спецслужбу свою співмешканку та проінструктував її щодо подальших дій.
Після його виходу з-під варти вони разом виконували завдання куратора у Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Київській, Черкаській та Сумській областях.
За вказівкою куратора вони через Інтернет купували мобільні телефони для відеоспостереження й встановлювали їх в орендованих квартирах біля вікон, які виходили на об’єкти критичної інфраструктури й військові аеродроми. Після цього підключали обладнання до акумуляторів, щоб забезпечити безперебійну передачу даних окупантам, а згодом поверталися на деякі локації, аби перевірити його роботу.
На всіх пристроях налаштовували програму віддаленого доступу, завдяки якій спецслужби РФ в режимі реального часу стежити за стратегічно важливими об’єктами. Згодом за деякими з цих координат, зокрема по території Київської гідроелектростанції здійснено ракетні удари.
За такою ж схемою спільники сховали заздалегідь підготовлене обладнання на трасі у Краматорському районі. Вони робили відео та фото ППО, ГЕС, інших підприємств, після чого відправляли відзняті дані куратору.
Усього задокументовано 27 епізодів злочинної діяльності. За допомогу державі-агресору засуджені встигли заробити понад 1,2 мільйона гривень. Частину зароблених незаконним шляхом коштів жінка, зокрема, витратила для придбання будинку на Донеччині.
На вирок суду обидва чекали під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль