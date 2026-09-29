Судно "тіньового флоту" Росії Caffa буде визнано речовим доказом у кримінальному провадженні і передано в управління Україні, - заступник генпрокурора Лещенко

Судно "тіньового флоту" Росії Caffa, яке за рішенням суду у Швеції має бути передано Україні і яке, за даними українського слідства, незаконно вивозило зерно з окупованого Севастополя, буде визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко.

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Коментуючи рішення суду, він зазначив, що це прецедент.

"Це перш за все реакція цивілізованого світу на те, що Росія в такий спосіб наповнює бюджет. І цей бюджет фінансує воєнну машину, яка здійснює щоденні обстріли, а також фінансово мотивує військовослужбовців, які їдуть на територію України вчиняти злочини.

Для нас це дуже важливе рішення, оскільки ми бачимо, що Сили оборони України вживають заходів для того, щоб фізично і кінетично припинити діяльність "тіньового флоту".

Ми, зі свого боку, намагаємося на рівні комунікації з іншими юрисдикціями в інших країнах спонукати їх, перекривати з юридичної точки зору можливість функціонування цього "тіньового флоту" і, відповідно, наповнення бюджету Російської Федерації", — повідомив Андрій Лещенко.

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Передадуть в управління АРМА

За його словами, суд погодився з доводами про те, що необхідно провести додаткові слідчі дії зі знаряддям вчинення злочину і погодився його передати Україні.

"Поки що ми його не отримали, але це задача рівня держави організувати транспортування цього судна на територію України", — сказав заступник генпрокурора.

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Арешт судна Caffa