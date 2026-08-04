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Верховний суд Швеції остаточно передав Україні конфісковане підсанкційне судно Caffa

Швеція остаточно віддала Україні конфісковане судно Caffa

Верховний суд Швеції ухвалив остаточне рішення про передачу Україні конфіскованого підсанкційного судна Caffa.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк.

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Посадовець наголосив, що рішення є остаточним.

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Арешт судна Caffa

Автор: 

суховантаж (41) Швеція (974)
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