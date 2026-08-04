Верховний суд Швеції остаточно передав Україні конфісковане підсанкційне судно Caffa
Верховний суд Швеції ухвалив остаточне рішення про передачу Україні конфіскованого підсанкційного судна Caffa.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк.
Посадовець наголосив, що рішення є остаточним.
Арешт судна Caffa
- У квітні Швеція ухвалила рішення про конфіскацію суховантажного судна Caffa, яке пов’язують із так званим тіньовим флотом Росії та незаконним вивезенням українського зерна.
- Суд у Швеції затвердив арешт судна "CAFFA", що могло бути причетне до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території.
- У червні шведський суд постановив, що арешт вантажного судна Caffa в Балтійському морі є законним та дозволив передати його Україні.
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