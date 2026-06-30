Росія залишатиметься загрозою для сусідів і після Путіна, - розвідка Швеції

У військовій розвідці Швеції вважають, що Росія зберігатиме загрозу для сусідніх держав навіть після завершення правління Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на заяву голови шведської військової розвідки Томаси Нільссона.

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За словами Нільссона, у Стокгольмі розглядають нинішнє протистояння з Росією як довготривале та структурне.

"Ми не вважаємо цю кризу тимчасовою; Росія обрала свій шлях, і назад дороги немає. Ми перебуваємо у стані глибокого, структурного та тривалого стратегічного протистояння – ми не можемо просто побажати, щоб воно зникло", - заявив він.

Економічні проблеми та контроль над суспільством

Голова шведської військової розвідки зазначив, що російська економіка продовжує зазнавати труднощів, а влада, за його словами, маніпулює статистичними даними, щоб приховати наслідки війни для зростання та інфляції.

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Водночас він підкреслив, що у найближчій перспективі немає ознак дестабілізації режиму в Кремлі.

"Політична опозиція фактично ліквідована – через вигнання, ув’язнення або, у найгірших випадках, вбивства. Немає нікого, хто міг би спрямувати невдоволення громадськості в русло політичної альтернативи", - сказав Нільссон.

Підтримка імперських амбіцій серед частини росіян

За його словами, частина російського суспільства й надалі підтримує ідею "великодержавності" Росії, навіть якщо не підтримує саму війну.

"Ми не очікуємо жодних кардинальних змін", - підсумував очільник військової розвідки Швеції.

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