Россия останется угрозой для соседей и после Путина, - разведка Швеции

В военной разведке Швеции считают, что Россия будет представлять угрозу для соседних государств даже после окончания правления Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы шведской военной разведки Томаса Нильссона.

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По словам Нильссона, в Стокгольме рассматривают нынешнее противостояние с Россией как долгосрочное и структурное.

"Мы не считаем этот кризис временным; Россия выбрала свой путь, и пути назад нет. Мы находимся в состоянии глубокого, структурного и длительного стратегического противостояния - мы не можем просто пожелать, чтобы оно исчезло", - заявил он.

Экономические проблемы и контроль над обществом

Глава шведской военной разведки отметил, что российская экономика продолжает испытывать трудности, а власти, по его словам, манипулируют статистическими данными, чтобы скрыть последствия войны для роста и инфляции.

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В то же время он подчеркнул, что в ближайшей перспективе нет признаков дестабилизации режима в Кремле.

"Политическая оппозиция фактически ликвидирована - путем изгнания, заключения в тюрьму или, в худших случаях, убийств. Нет никого, кто мог бы направить недовольство общественности в русло политической альтернативы", - сказал Нильссон.

Поддержка имперских амбиций среди части россиян

По его словам, часть российского общества по-прежнему поддерживает идею "великодержавности" России, даже если не поддерживает саму войну.

"Мы не ожидаем никаких кардинальных изменений", - подытожил глава военной разведки Швеции.

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