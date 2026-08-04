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Верховный суд Швеции окончательно передал Украине конфискованное судно Caffa, подпадающее под санкции

Швеция окончательно передала Украине конфискованное судно Caffa

Верховный суд Швеции вынес окончательное решение о передаче Украине конфискованного судна Caffa, подпадающего под санкции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

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Чиновник подчеркнул, что решение является окончательным.

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Арест судна Caffa

Автор: 

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