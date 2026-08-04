Верховный суд Швеции окончательно передал Украине конфискованное судно Caffa, подпадающее под санкции
Верховный суд Швеции вынес окончательное решение о передаче Украине конфискованного судна Caffa, подпадающего под санкции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.
Чиновник подчеркнул, что решение является окончательным.
Арест судна Caffa
- В апреле Швеция приняла решение о конфискации сухогруза Caffa, который связывают с так называемым теневым флотом России и незаконным вывозом украинского зерна.
- Суд в Швеции утвердил арест судна "CAFFA", которое могло быть причастно к незаконному вывозу украинской продукции с временно оккупированной территории.
- В июне шведский суд постановил, что арест грузового судна Caffa в Балтийском море является законным, и разрешил передать его Украине.
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