Судно "теневого флота" России Caffa будет признано вещественным доказательством в уголовном производстве и передано в управление АРМА, — заместитель генпрокурора Лещенко
Судно "теневого флота" России "Caffa", которое по решению суда в Швеции должно быть передано Украине и которое, по данным украинского следствия, незаконно вывозило зерно из оккупированного Севастополя, будет признано вещественным доказательством в уголовном производстве.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко.
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Комментируя решение суда, он отметил, что это прецедент.
"Это прежде всего реакция цивилизованного мира на то, что Россия таким образом наполняет бюджет. И этот бюджет финансирует военную машину, которая осуществляет ежедневные обстрелы, а также финансово мотивирует военнослужащих, которые отправляются на территорию Украины для совершения преступлений.
Для нас это очень важное решение, поскольку мы видим, что Силы обороны Украины принимают меры для того, чтобы физически и кинетически прекратить деятельность "теневого флота".
Мы, со своей стороны, пытаемся на уровне взаимодействия с другими юрисдикциями в других странах побудить их перекрыть с юридической точки зрения возможность функционирования этого "теневого флота" и, соответственно, пополнения бюджета Российской Федерации", — сообщил Андрей Лещенко.
Передадут в управление АРМА
По его словам, суд согласился с доводами о том, что необходимо провести дополнительные следственные действия в отношении орудия совершения преступления и согласился передать его Украине.
"Пока что мы его не получили, но это задача государственного уровня — организовать транспортировку этого судна на территорию Украины", — сказал заместитель генпрокурора.
Он также отметил, что сейчас на этом судне нет экипажа.
"Судно же в дальнейшем будет признано вещественным доказательством в уголовном производстве, и по общему правилу мы должны передать его в управление АРМА", — пояснил он.
Арест судна Caffa
- В апреле Швеция приняла решение о конфискации сухогруза Caffa, который связывают с так называемым теневым флотом России и незаконным вывозом украинского зерна.
- Суд в Швеции утвердил арест судна "CAFFA", которое могло быть причастно к незаконному вывозу украинской продукции с временно оккупированной территории.
- В июне шведский суд постановил, что арест грузового судна Caffa в Балтийском море является законным, и разрешил передать его Украине.
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