Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру 11-го армейского корпуса Эмилю Ишкулову
Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала командиру 11-го армейского корпуса Эмилю Ишкулову.
Об этом говорится в указе главы государства №984/2026, передает Цензор.НЕТ.
Присвоение воинского звания
"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Ишкулову Эмилю Шамилевичу - командиру 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.
Напомним, что ранее стало известно о том, что Эмиль Ишкулов был назначен командиром 11-го армейского корпуса ВСУ.
Что известно об Ишкулове?
- Эмиль Ишкулов занимал должность командира 80-й ОДШБр в 2022–2024 годах и заместителя командира 7-го корпуса ДШВ.
- Известно, что 11-й АК ВСУ удерживает оборону на Краматорском и Славянском направлениях Донецкой области.
- Ишкулов является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.
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