Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру 11-го армейского корпуса Эмилю Ишкулову

Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала командиру 11-го армейского корпуса Эмилю Ишкулову.

Об этом говорится в указе главы государства №984/2026, передает Цензор.НЕТ.

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Присвоение воинского звания

"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Ишкулову Эмилю Шамилевичу - командиру 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Эмиль Ишкулов был назначен командиром 11-го армейского корпуса ВСУ.

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Что известно об Ишкулове?

Эмиль Ишкулов занимал должность командира 80-й ОДШБр в 2022–2024 годах и заместителя командира 7-го корпуса ДШВ.

Известно, что 11-й АК ВСУ удерживает оборону на Краматорском и Славянском направлениях Донецкой области.

Ишкулов является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

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