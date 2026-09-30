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Новини Присвоєння військових звань
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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 11-го армійського корпусу Емілю Ішкулову

Еміль Ішкулов

Президент Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала командиру 11-го армійського корпусу Емілю Ішкулову.

Про це йдеться в указі глави держави №984/2026, передає Цензор.НЕТ.

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Присвоєння військового звання

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Ішкулову Емілю Шамільовичу — командиру 11 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України", - сказано в документі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що Еміля Ішкулова призначили командиром 11-го армійського корпусу ЗСУ.

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Що відомо про Ішкулова?

  • Еміль Ішкулов обіймав посаду командира 80-ї ОДШБр у 2022-2024 роках та заступника командира 7-го корпусу ДШВ.
  • Відомо, що 11 АК ЗСУ утримує оборону на Краматорському та Слов'янському напрямках Донеччини.
  • Ішкулов є повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

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Автор: 

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