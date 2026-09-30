Пентагон распределил почти все 400 млн долларов помощи для Украины накануне завершения финансового года
Пентагон заключил контракты почти на все 400 миллионов долларов военной помощи, выделенной Конгрессом США для Украины, — за день до окончания финансового года.
Об этом сообщает Washington Sun, передает Цензор.НЕТ.
Сколько средств было распределено?
Сенатор Крис Кунс, демократ от штата Делавэр, сообщил изданию, что, по его информации, 99,8% средств распределили во вторник, 29 сентября.
Распределение состоялось до окончания финансового года в среду, 30 сентября. Ранее министерство распределило 307 миллионов долларов и планировало сделать то же самое с оставшимися 93 миллионами до окончания срока.
На что пойдут средства
План Пентагона предусматривает 200 миллионов долларов на вооружение, боеприпасы и взрывчатые вещества, 99,9 миллиона долларов на транспортные средства, запасные части и оборудование, а также 100 миллионов долларов на услуги, такие как транспортировка военной техники.
"То, что они наконец-то это делают, практически в последний возможный день, говорит обо всем, что нужно знать об этих отношениях. Они не информируют нас своевременно. Они не соблюдают закон, и наше партнёрство переживает сложные времена", — сказал Кунс.
Что этому предшествовало?
- Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО 8 июля заявлял, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. В конце прошлой недели он отмечал, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" с передачей Украине лицензии.
- В августе постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что соглашения с Украиной о производстве ракет Patriot до зимы не будет.
- В начале сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о передаче лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.
- Ранее администрация Дональда Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить почти все 400 миллионов долларов, которые Конгресс США одобрил на военную помощь Украине в конце прошлого года. Однако ракеты-перехватчики для системы ПВО Patriot в этот пакет не вошли.
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