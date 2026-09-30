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Новости помощь Украине от США Военная помощь Украине
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Пентагон распределил почти все 400 млн долларов помощи для Украины накануне завершения финансового года

пентагон

Пентагон заключил контракты почти на все 400 миллионов долларов военной помощи, выделенной Конгрессом США для Украины, — за день до окончания финансового года.

Об этом сообщает Washington Sun, передает Цензор.НЕТ.

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Сколько средств было распределено?

Сенатор Крис Кунс, демократ от штата Делавэр, сообщил изданию, что, по его информации, 99,8% средств распределили во вторник, 29 сентября.

Распределение состоялось до окончания финансового года в среду, 30 сентября. Ранее министерство распределило 307 миллионов долларов и планировало сделать то же самое с оставшимися 93 миллионами до окончания срока.

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На что пойдут средства

План Пентагона предусматривает 200 миллионов долларов на вооружение, боеприпасы и взрывчатые вещества, 99,9 миллиона долларов на транспортные средства, запасные части и оборудование, а также 100 миллионов долларов на услуги, такие как транспортировка военной техники.

"То, что они наконец-то это делают, практически в последний возможный день, говорит обо всем, что нужно знать об этих отношениях. Они не информируют нас своевременно. Они не соблюдают закон, и наше партнёрство переживает сложные времена", — сказал Кунс.

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Что этому предшествовало?

  • Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО 8 июля заявлял, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. В конце прошлой недели он отмечал, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" с передачей Украине лицензии.
  • В августе постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что соглашения с Украиной о производстве ракет Patriot до зимы не будет.
  • В начале сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о передаче лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.
  • Ранее администрация Дональда Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить почти все 400 миллионов долларов, которые Конгресс США одобрил на военную помощь Украине в конце прошлого года. Однако ракеты-перехватчики для системы ПВО Patriot в этот пакет не вошли.

Автор: 

Пентагон (1560) помощь (8735) США (30568)
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