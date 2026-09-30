Пентагон розподілив майже всі $400 млн допомоги для України напередодні завершення фінансового року
Пентагон законтрактував майже всі 400 мільйонів доларів військової допомоги, виділених Конгресом США для України, — за день до закінчення фінансового року.
Про це інформує Washington Sun, повідомляє Цензор.НЕТ.
Скільки коштів розподілили?
Сенатор Кріс Кунс, демократ від штату Делавер, повідомив виданню, що, за його інформацією, 99,8% коштів розподілили у вівторок, 29 вересня.
Розподіл відбувся до закінчення фінансового року в середу, 30 вересня. Раніше міністерство розподілило 307 мільйонів доларів і планувало зробити те саме з рештою 93 мільйонів до кінцевого терміну.
На що підуть кошти
План Пентагону передбачає 200 мільйонів доларів на озброєння, боєприпаси та вибухові речовини, 99,9 мільйона доларів на транспортні засоби, запасні частини та обладнання, а також 100 мільйонів доларів на послуги, такі як транспортування військової техніки.
"Те, що вони нарешті це роблять, практично в останній можливий день, говорить про все, що потрібно знати про ці відносини. Вони не інформують нас вчасно. Вони не дотримуються закону, і наше партнерство переживає складні часи", — сказав Кунс.
Що передувало?
- Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявляв, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot. Наприкінці минулого тижня він зазначав, що Вашингтону слід бути "дуже обережним" з передачею Україні ліцензії.
- В серпні постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що угоди з Україною про виробництво ракет Patriot до зими не буде.
- Напочатку вересня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати та Україна ведуть переговори щодо передачі ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.
- Раніше адміністрація Дональда Трампа взяла на себе юридичні зобов'язання витратити майже всі 400 мільйонів доларів, які Конгрес США схвалив на військову допомогу Україні наприкінці минулого року. Проте ракети-перехоплювачі для системи ППО Patriot до цього пакета не увійшли.
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