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Новини Допомога Україні від США Військова допомога Україні
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Пентагон розподілив майже всі $400 млн допомоги для України напередодні завершення фінансового року

пентагон

Пентагон законтрактував майже всі 400 мільйонів доларів військової допомоги, виділених Конгресом США для України, — за день до закінчення фінансового року.

Про це інформує Washington Sun, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Скільки коштів розподілили?

Сенатор Кріс Кунс, демократ від штату Делавер, повідомив виданню, що, за його інформацією, 99,8% коштів розподілили у вівторок, 29 вересня.

Розподіл відбувся до закінчення фінансового року в середу, 30 вересня. Раніше міністерство розподілило 307 мільйонів доларів і планувало зробити те саме з рештою 93 мільйонів до кінцевого терміну.

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На що підуть кошти

План Пентагону передбачає 200 мільйонів доларів на озброєння, боєприпаси та вибухові речовини, 99,9 мільйона доларів на транспортні засоби, запасні частини та обладнання, а також 100 мільйонів доларів на послуги, такі як транспортування військової техніки.

"Те, що вони нарешті це роблять, практично в останній можливий день, говорить про все, що потрібно знати про ці відносини. Вони не інформують нас вчасно. Вони не дотримуються закону, і наше партнерство переживає складні часи", — сказав Кунс.

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Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявляв, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot. Наприкінці минулого тижня він зазначав, що Вашингтону слід бути "дуже обережним" з передачею Україні ліцензії.
  • В серпні постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що угоди з Україною про виробництво ракет Patriot до зими не буде.
  • Напочатку вересня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати та Україна ведуть переговори щодо передачі ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.
  • Раніше адміністрація Дональда Трампа взяла на себе юридичні зобов'язання витратити майже всі 400 мільйонів доларів, які Конгрес США схвалив на військову допомогу Україні наприкінці минулого року. Проте ракети-перехоплювачі для системи ППО Patriot до цього пакета не увійшли.

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