Нетаньяху: Имеющиеся доказательства указывают на намерение пилота Flydubai умышленно разбить самолет, его допрашивают в Саудовской Аравии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что имеющиеся доказательства указывают на то, что пилот Flydubai, который ранил ножом своего коллегу, намеревался умышленно разбить самолет. Правоохранительные органы Саудовской Аравии в настоящее время допрашивают подозреваемого.

Об этом Нетаньяху сказал в видеообращении, цитирует его издание The Times of Israel, сообщает Цензор.НЕТ.

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Попытка разбить самолет

По словам Нетаньяху, пассажир из Израиля, ставший очевидцем происшествия, рассказал ему, что во время полета, когда самолет приближался к Израилю, один из пилотов ранил ножом другого и, судя по всему, пытался разбить самолет.

"Он рассказал мне, что самолет пошел в пике. По его словам, ему каким-то образом удалось прорваться в кабину пилотов вместе с одним из членов экипажа, и им совместными усилиями удалось остановить пилота, когда тот пытался повредить системы самолета", — рассказал премьер-министр Израиля.

Безопасная посадка

Затем, по словам Нетаньяху, еще один член экипажа вошел в кабину пилотов и сумел стабилизировать самолет, посадив его в Саудовской Аравии.

"Я выражаю уважение этим героям, проявившим необычайную находчивость и мужество. Они спасли много жизней. Они предотвратили крупную катастрофу", — сказал он.

Допрос нападавшего и расследование

Подозреваемого в настоящее время допрашивают правоохранительные органы Саудовской Аравии.

"Мы поддерживаем постоянную связь с соответствующими органами власти, чтобы гарантировать дальнейшую безопасность пассажиров и их безопасное возвращение домой", — сказал Нетаньяху.

По его словам, почти все пассажиры этого рейса были израильтянами.

Также он поручил израильским службам безопасности принять меры для предотвращения подобных попыток в будущем.

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Что предшествовало?

Инцидент произошел утром 30 сентября. Самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. В кабине находились два пилота — граждане Омана и ОАЭ. Один из пилотов попытался взять контроль над самолетом и нанес командиру экипажа многочисленные ножевые ранения.

После того как ситуацию урегулировали, самолет приземлился в аэропорту в Саудовской Аравии. На борту находилось 180 пассажиров.

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