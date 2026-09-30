Пассажирский самолет Flydubai, пилот которого собирался совершить теракт, спасли украинец и россиянин, - СМИ
Ситуацию на борту пассажирского самолета Flydubai, где один из пилотов хотел устроить теракт и авиакатастрофу и напал на другого пилота, урегулировали украинец и россиянин. Они спасли около 180 человек на борту.
Об этом пишет Israel Hayom, передает Цензор.НЕТ.
Детали спасения
Дополнительный экипаж пилотов - украинец и россиянин - летели в качестве пассажиров. Однако они отреагировали на инцидент и благополучно посадили самолет в Саудовской Аравии.
После этого все самолеты авиакомпании Flydubai будут тщательно проверяться.
В настоящее время Израиль планирует отправить эвакуационный рейс в Саудовскую Аравию, чтобы забрать граждан, застрявших в стране, при условии получения одобрения от Эр-Рияда. Как выяснилось, причиной чрезвычайной ситуации стала драка между пилотами.
Что этому предшествовало?
- Инцидент произошел утром 30 сентября. Самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. В кабине находились два пилота - граждане Омана и ОАЭ. Один из пилотов попытался взять контроль над самолетом и нанес командиру экипажа многочисленные ножевые ранения.
- После того как ситуацию урегулировали, самолет приземлился в аэропорту в Саудовской Аравии. На борту находилось 180 пассажиров.
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саме ізраїльські специ обеззброїли та затримали другого пілота-оманця, який напав із ножем на командира борту та намагався ввести літак в піке, а також надали допомогу важко пораненому командиру літака
а вже після цього специ посадили за штурвал підмінний екіпаж
Якщо у них не було парашутів, то вони, в першу чергу, врятували себе.