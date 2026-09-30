Пассажирский самолет Flydubai, пилот которого собирался совершить теракт, спасли украинец и россиянин, - СМИ

Ситуацию на борту пассажирского самолета Flydubai, где один из пилотов хотел устроить теракт и авиакатастрофу и напал на другого пилота, урегулировали украинец и россиянин. Они спасли около 180 человек на борту.

Об этом пишет Israel Hayom, передает Цензор.НЕТ.

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Детали спасения

Дополнительный экипаж пилотов - украинец и россиянин - летели в качестве пассажиров. Однако они отреагировали на инцидент и благополучно посадили самолет в Саудовской Аравии.

После этого все самолеты авиакомпании Flydubai будут тщательно проверяться.

В настоящее время Израиль планирует отправить эвакуационный рейс в Саудовскую Аравию, чтобы забрать граждан, застрявших в стране, при условии получения одобрения от Эр-Рияда. Как выяснилось, причиной чрезвычайной ситуации стала драка между пилотами.

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Что этому предшествовало?

Инцидент произошел утром 30 сентября. Самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. В кабине находились два пилота - граждане Омана и ОАЭ. Один из пилотов попытался взять контроль над самолетом и нанес командиру экипажа многочисленные ножевые ранения.

После того как ситуацию урегулировали, самолет приземлился в аэропорту в Саудовской Аравии. На борту находилось 180 пассажиров.

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