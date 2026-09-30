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Новости Захват самолетов
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Пассажирский самолет Flydubai, пилот которого собирался совершить теракт, спасли украинец и россиянин, - СМИ

Самолет Flydubai

Ситуацию на борту пассажирского самолета Flydubai, где один из пилотов хотел устроить теракт и авиакатастрофу и напал на другого пилота, урегулировали украинец и россиянин. Они спасли около 180 человек на борту.

Об этом пишет Israel Hayom, передает Цензор.НЕТ.

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Детали спасения

Дополнительный экипаж пилотов - украинец и россиянин - летели в качестве пассажиров. Однако они отреагировали на инцидент и благополучно посадили самолет в Саудовской Аравии.

После этого все самолеты авиакомпании Flydubai будут тщательно проверяться.

В настоящее время Израиль планирует отправить эвакуационный рейс в Саудовскую Аравию, чтобы забрать граждан, застрявших в стране, при условии получения одобрения от Эр-Рияда. Как выяснилось, причиной чрезвычайной ситуации стала драка между пилотами.

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Что этому предшествовало?

  • Инцидент произошел утром 30 сентября. Самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. В кабине находились два пилота - граждане Омана и ОАЭ. Один из пилотов попытался взять контроль над самолетом и нанес командиру экипажа многочисленные ножевые ранения.
  • После того как ситуацию урегулировали, самолет приземлился в аэропорту в Саудовской Аравии. На борту находилось 180 пассажиров.

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Автор: 

Израиль (2296) ОАЭ (283) самолет (3900) украинцы (2998)
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Топ комментарии
+9
Оце так порція підживлення «адіннаротной» пропаганди надійшла! Зара лапті та наші підлапотні інфлюєнсери почнуть топити за «общіє ценнасті» 😂
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30.09.2026 16:22 Ответить
+7
ситуацію врятував ізраїльський спецназ, хоч і у відпустці, який летів цим рейсом та проти якого пілот-оманець мав намір вчинити теракт у спосіб авіакатастрофи.
саме ізраїльські специ обеззброїли та затримали другого пілота-оманця, який напав із ножем на командира борту та намагався ввести літак в піке, а також надали допомогу важко пораненому командиру літака
а вже після цього специ посадили за штурвал підмінний екіпаж
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30.09.2026 16:22 Ответить
+6
«Вони врятували близько 180 людей на борту.»

Якщо у них не було парашутів, то вони, в першу чергу, врятували себе.
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30.09.2026 16:18 Ответить

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