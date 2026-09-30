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Новини Захоплення літаків
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Пасажирський літак Flydubai, пілот якого збирався вчинити теракт, врятували українець та росіянин, - ЗМІ

Літак Flydubai

Ситуацію на борту пасажирського літака Flydubai, де один з пілотів хотів вчинити теракт та авіакатастрофу і напав на іншого пілота, урегулювали українець та росіянин. Вони врятували близько 180 людей на борту.

Про це пише Іsrael Hayom, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі порятунку

Додатковий екіпаж пілотів — українець та росіянин — летіли як пасажири. Проте вони зреагували на інцидент і безпечно посадили літак у Саудівській Аравії.

Після цього усі борти авіакомпанії Flydubai будуть ретельно перевіряти.

Наразі Ізраїль планує відправити евакуаційний рейс до Саудівської Аравії, щоб забрати громадян, що застрягли в країні, за умови отримання схвалення Ер-Ріяду. Як з’ясувалося, причиною надзвичайної ситуації стала бійка між пілотами.

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Що передувало?

  • Інцидент стався вранці 30 вересня. Літак Flydubai, який летів із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про надзвичайну ситуацію. У кабіні були два пілоти — громадяни Оману та ОАЕ. Один із пілотів спробував отримати контроль над літаком і завдав командиру екіпажу численних ножових поранень.
  • Після того, як ситуацію врегулювали, літак приземлився в аеропорту у Саудівській Аравії. На борту перебувало 180 пасажирів.

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Ізраїль (1793) ОАЕ (270) літак (2619) українці (1738)
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Топ коментарі
+17
Оце так порція підживлення «адіннаротной» пропаганди надійшла! Зара лапті та наші підлапотні інфлюєнсери почнуть топити за «общіє ценнасті» 😂
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30.09.2026 16:22 Відповісти
+14
ситуацію врятував ізраїльський спецназ, хоч і у відпустці, який летів цим рейсом та проти якого пілот-оманець мав намір вчинити теракт у спосіб авіакатастрофи.
саме ізраїльські специ обеззброїли та затримали другого пілота-оманця, який напав із ножем на командира борту та намагався ввести літак в піке, а також надали допомогу важко пораненому командиру літака
а вже після цього специ посадили за штурвал підмінний екіпаж
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30.09.2026 16:22 Відповісти
+12
«Вони врятували близько 180 людей на борту.»

Якщо у них не було парашутів, то вони, в першу чергу, врятували себе.
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30.09.2026 16:18 Відповісти

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