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Пасажирський літак Flydubai, пілот якого збирався вчинити теракт, врятували українець та росіянин, - ЗМІ
Ситуацію на борту пасажирського літака Flydubai, де один з пілотів хотів вчинити теракт та авіакатастрофу і напав на іншого пілота, урегулювали українець та росіянин. Вони врятували близько 180 людей на борту.
Про це пише Іsrael Hayom, передає Цензор.НЕТ.
Деталі порятунку
Додатковий екіпаж пілотів — українець та росіянин — летіли як пасажири. Проте вони зреагували на інцидент і безпечно посадили літак у Саудівській Аравії.
Після цього усі борти авіакомпанії Flydubai будуть ретельно перевіряти.
Наразі Ізраїль планує відправити евакуаційний рейс до Саудівської Аравії, щоб забрати громадян, що застрягли в країні, за умови отримання схвалення Ер-Ріяду. Як з’ясувалося, причиною надзвичайної ситуації стала бійка між пілотами.
Що передувало?
- Інцидент стався вранці 30 вересня. Літак Flydubai, який летів із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про надзвичайну ситуацію. У кабіні були два пілоти — громадяни Оману та ОАЕ. Один із пілотів спробував отримати контроль над літаком і завдав командиру екіпажу численних ножових поранень.
- Після того, як ситуацію врегулювали, літак приземлився в аеропорту у Саудівській Аравії. На борту перебувало 180 пасажирів.
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саме ізраїльські специ обеззброїли та затримали другого пілота-оманця, який напав із ножем на командира борту та намагався ввести літак в піке, а також надали допомогу важко пораненому командиру літака
а вже після цього специ посадили за штурвал підмінний екіпаж
Якщо у них не було парашутів, то вони, в першу чергу, врятували себе.