Нетаньягу: Наявні докази вказують на намір пілота Flydubai навмисно розбити літак, його допитують в Саудівській Аравії

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що наявні докази вказують на те, що пілот Flydubai, який поранив ножем свого колегу, мав намір навмисно розбити літак. Правоохоронці Саудівської Аравії наразі допитують підозрюваного.

Про це Нетаньягу сказав у відеозверненні, цитує його видання The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Спроба розбити літак

За словами Нетаньягу, пасажир із Ізраїлю, який був очевидцем події, розповів йому, що під час польоту, коли літак наближався до Ізраїлю, один із пілотів поранив ножем іншого і, судячи з усього, намагався розбити літак.

"Він розповів мені, що літак пішов у піке. За його словами, йому якимось чином вдалося прорватися до кабіни пілотів разом із одним із членів екіпажу, і спільно їм удалося зупинити пілота, коли той намагався пошкодити системи літака", - розповів прем’єр Ізраїлю.

Благополучне приземлення

Потім, за словами Нетаньягу, ще один член екіпажу зайшов до кабіни пілотів і зумів стабілізувати літак, приземливши його в Саудівській Аравії.

"Я віддаю шану цим героям, які проявили незвичайну винахідливість і мужність. Вони врятували багато життів. Вони запобігли великій катастрофі", - сказав він.

Допит нападника та розслідування

Підозрюваного наразі допитують правоохоронці Саудівської Аравії.

"Ми підтримуємо постійний зв’язок із відповідними органами влади, щоб гарантувати подальшу безпеку пасажирів та їхнє безпечне повернення додому", – сказав Нетаньягу.

За його словами, майже всі пасажири цього рейсу були ізраїльтянами.

Також він доручив ізраїльським службам безпеки вжити заходів для запобігання подібним спробам у майбутньому.

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Що передувало?

Інцидент стався вранці 30 вересня. Літак Flydubai, який летів із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про надзвичайну ситуацію. У кабіні були два пілоти — громадяни Оману та ОАЕ. Один із пілотів спробував отримати контроль над літаком і завдав командиру екіпажу численних ножових поранень.

Після того, як ситуацію врегулювали, літак приземлився в аеропорту у Саудівській Аравії. На борту перебувало 180 пасажирів.

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