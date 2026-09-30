Трое рашистов прекратили сопротивление и сдались в плен после налета операторов ССО на вражескую позицию. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций проникли в тыл противника и взяли в плен троих российских военнослужащих на одном из оперативных направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, группа спецназовцев скрытно проникла на подконтрольную противнику территорию, обнаружила вражескую позицию и провела рейд.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После интенсивного стрелкового огня и применения гранат трое российских военных прекратили сопротивление и сдались в плен.

Маршрут эвакуации группы пролегал через открытую местность, где активно действовали вражеские беспилотники. Пленным объяснили, что их шансом избежать ударов российских дронов было двигаться вместе с украинскими спецназовцами.

Как следствие, операторы ССО успешно вывели троих пленных. Помимо пополнения обменного фонда, украинские военные добыли разведывательные данные, средства связи, документы и оружие противника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы 3-го полка ССО устроили засаду и взяли в плен российского разведчика на границе с РФ. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы 6-го полка ССО Rangers провели налет на позицию рашистов и зачистили блиндаж. ВИДЕО