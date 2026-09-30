Трое рашистов прекратили сопротивление и сдались в плен после налета операторов ССО на вражескую позицию. ВИДЕО
Бойцы Сил специальных операций проникли в тыл противника и взяли в плен троих российских военнослужащих на одном из оперативных направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, группа спецназовцев скрытно проникла на подконтрольную противнику территорию, обнаружила вражескую позицию и провела рейд.
После интенсивного стрелкового огня и применения гранат трое российских военных прекратили сопротивление и сдались в плен.
Маршрут эвакуации группы пролегал через открытую местность, где активно действовали вражеские беспилотники. Пленным объяснили, что их шансом избежать ударов российских дронов было двигаться вместе с украинскими спецназовцами.
Как следствие, операторы ССО успешно вывели троих пленных. Помимо пополнения обменного фонда, украинские военные добыли разведывательные данные, средства связи, документы и оружие противника.
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