Троє рашистів припинили опір та здалися в полон після нальоту операторів ССО на ворожу позицію. ВIДЕО

Оператори Сил спеціальних операцій зайшли в тил противника та захопили в полон трьох російських військових на одному з операційних напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, група спецпризначенців приховано інфільтрувалася на підконтрольну противнику територію, виявила ворожу позицію та провела наліт.

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Після щільного стрілецького вогню та застосування гранат троє російських військових припинили опір і здалися в полон.

Маршрут евакуації групи пролягав через відкриту місцевість, де активно діяли ворожі безпілотники. Полоненим пояснили, що їхнім шансом уникнути ударів російських дронів було рухатися разом з українськими спецпризначенцями.

У результаті оператори ССО успішно вивели трьох полонених. Крім поповнення обмінного фонду, українські військові здобули розвідувальні дані, засоби зв’язку, документи та зброю противника.

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