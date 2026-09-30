Троє рашистів припинили опір та здалися в полон після нальоту операторів ССО на ворожу позицію. ВIДЕО
Оператори Сил спеціальних операцій зайшли в тил противника та захопили в полон трьох російських військових на одному з операційних напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, група спецпризначенців приховано інфільтрувалася на підконтрольну противнику територію, виявила ворожу позицію та провела наліт.
Після щільного стрілецького вогню та застосування гранат троє російських військових припинили опір і здалися в полон.
Маршрут евакуації групи пролягав через відкриту місцевість, де активно діяли ворожі безпілотники. Полоненим пояснили, що їхнім шансом уникнути ударів російських дронів було рухатися разом з українськими спецпризначенцями.
У результаті оператори ССО успішно вивели трьох полонених. Крім поповнення обмінного фонду, українські військові здобули розвідувальні дані, засоби зв’язку, документи та зброю противника.
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