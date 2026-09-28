Оператори 3-го полку ССО влаштували засідку та взяли в полон російського розвідника на кордоні з РФ. ВIДЕО

Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій під час спеціальних дій на одному з напрямків поблизу кордону з РФ організували засідку та взяли в полон російського військового.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений виявився розвідником 20-го окремого розвідувального батальйону РФ. За допомогою безпілотника він розвідував маршрут для подальшого проходження та накопичення російських сил.

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Під час операції українські спецпризначенці вилучили у російського військового радіостанцію та провели його опитування.

За даними ССО, полонений повідомив місця розташування позицій противника, маршрути пересування інших російських диверсійно-розвідувальних груп, а також їхні подальші плани у цьому районі.

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