Спецпризначенці влаштували засідку біля кордону на Харківщині та взяли в полон російського розвідника: "Не делай глупостей и будешь жить". ВIДЕО

На Харківському напрямку українські спецпризначенці влаштували засідку поблизу державного кордону з РФ та взяли в полон російського військового розвідника, який за допомогою безпілотника прокладав маршрути для переміщення сил противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну операцію провели бійці 4-го загону спеціального призначення "Попри Все" зі складу 3-го ОПСпП.

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Під час виконання спеціальних завдань на прикордонній ділянці українська група організувала засідку на російського військового. За наявною інформацією, окупант проводив повітряну розвідку за допомогою БпЛА та займався розробкою маршрутів, якими мали пересуватися і зосереджуватися ворожі сили.

У результаті операції російського розвідника вдалося захопити живим. У полоненого вилучили радіостанцію, після чого його допитали українські військові.

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Захопленого окупанта ідентифікували як військовослужбовця 20-го окремого розвідувального батальйону 18-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу Сухопутних військ РФ.

Під час допиту полонений надав інформацію про розташування російських позицій у цьому районі. Також він розповів про маршрути пересування інших диверсійно-розвідувальних груп противника та подальші оперативні плани російських підрозділів на цій ділянці.

Отримані від полоненого відомості українські спецпризначенці можуть використати для подальшої протидії російським ДРГ та планування операцій у прикордонній зоні Харківщини.

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