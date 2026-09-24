Спецназовцы устроили засаду у границы на Харьковщине и взяли в плен разведчика РФ: "Не делай глупостей, и будешь жить". ВИДЕО
На Харьковском направлении украинские спецназовцы устроили засаду вблизи государственной границы с РФ и взяли в плен российского военного разведчика, который с помощью беспилотника прокладывал маршруты для перемещения сил противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную операцию провели бойцы 4-го отряда специального назначения "Попри Все" из состава 3-го ОПСпП.
Во время выполнения специальных задач на пограничном участке украинская группа устроила засаду на российского военного. По имеющейся информации, оккупант проводил воздушную разведку с помощью БПЛА и занимался разработкой маршрутов, по которым должны были передвигаться и сосредотачиваться вражеские силы.
В результате операции российского разведчика удалось захватить живым. У пленного изъяли радиостанцию, после чего его допросили украинские военные.
Захваченного оккупанта идентифицировали как военнослужащего 20-го отдельного разведывательного батальона 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса Сухопутных войск РФ.
Во время допроса пленный предоставил информацию о расположении российских позиций в этом районе. Также он рассказал о маршрутах передвижения других диверсионно-разведывательных групп противника и дальнейших оперативных планах российских подразделений на этом участке.
Полученные от пленного сведения украинские спецназовцы могут использовать для дальнейшего противодействия российским ДРГ и планирования операций в приграничной зоне Харьковской области.
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