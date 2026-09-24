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Новости Бои на Харьковском направлении
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Спецназовцы устроили засаду у границы на Харьковщине и взяли в плен разведчика РФ: "Не делай глупостей, и будешь жить". ВИДЕО

На Харьковском направлении украинские спецназовцы устроили засаду вблизи государственной границы с РФ и взяли в плен российского военного разведчика, который с помощью беспилотника прокладывал маршруты для перемещения сил противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную операцию провели бойцы 4-го отряда специального назначения "Попри Все" из состава 3-го ОПСпП.

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Во время выполнения специальных задач на пограничном участке украинская группа устроила засаду на российского военного. По имеющейся информации, оккупант проводил воздушную разведку с помощью БПЛА и занимался разработкой маршрутов, по которым должны были передвигаться и сосредотачиваться вражеские силы.

В результате операции российского разведчика удалось захватить живым. У пленного изъяли радиостанцию, после чего его допросили украинские военные.

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Захваченного оккупанта идентифицировали как военнослужащего 20-го отдельного разведывательного батальона 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса Сухопутных войск РФ.

Во время допроса пленный предоставил информацию о расположении российских позиций в этом районе. Также он рассказал о маршрутах передвижения других диверсионно-разведывательных групп противника и дальнейших оперативных планах российских подразделений на этом участке.

Полученные от пленного сведения украинские спецназовцы могут использовать для дальнейшего противодействия российским ДРГ и планирования операций в приграничной зоне Харьковской области.

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граница (5618) разведка (4317) спецназ (690) пленные (2426) Харьковская область (3221)
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Топ комментарии
+15
А "язики розпускать" - ОБОВ'ЯЗКОВО треба було? Чи не краще було-б, попробувать пограть у "радіогру"? А зараз кацапня прочитає тут написане, змінить маршрути руху ДРГ, частоти радіозв'язку, і ніякої вигоди, крім одного полоненого, ми не отримаємо...
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24.09.2026 12:56 Ответить
+11
- А де бабуля?-

- Ми замість неї, хенде хох, падло!
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24.09.2026 12:57 Ответить
+11
От якраз такі новини не повинні взагалі потраплять до змі.
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24.09.2026 13:11 Ответить

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