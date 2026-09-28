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Операторы 3-го полка ССО устроили засаду и взяли в плен российского разведчика на границе с РФ. ВИДЕО
Оперативники 3-го полка Сил специальных операций в ходе специальных действий на одном из направлений вблизи границы с РФ устроили засаду и взяли в плен российского военнослужащего.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пленный оказался разведчиком 20-го отдельного разведывательного батальона РФ. С помощью беспилотника он разведывал маршрут для дальнейшего продвижения и сосредоточения российских сил.
В ходе операции украинские спецназовцы изъяли у российского военного радиостанцию и допросили его.
По данным ССО, пленный сообщил о местоположении позиций противника, маршрутах передвижения других российских диверсионно-разведывательных групп, а также об их дальнейших планах в этом районе.
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