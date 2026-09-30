За полгода в Украине зафиксировали почти 36 тысяч обращений о домашнем насилии: более 27 тысяч — от женщин

В течение первого полугодия 2026 года в Украине было зарегистрировано 35 821 обращение, связанное с домашним насилием. Более 27 тысяч из них поступили от женщин, еще более 6,9 тысячи — от мужчин и более 2,6 тысячи — от детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе омбудсмена Украины со ссылкой на данные Национальной социальной службы.

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В частности, в период с января по июнь 2026 года было зафиксировано:

27 027 обращений от женщин;

6957 — от мужчин;

2608 — от детей;

198 — от людей с инвалидностью.

В Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека обратили внимание, что полномасштабная война усилила риски домашнего насилия. Стресс, неопределенность, вынужденное перемещение и психологическое истощение создают дополнительные проблемы для многих семей.

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Домашнее насилие, напоминают в Офисе омбудсмена, не ограничивается физическим избиением. Оно может принимать физическую, психологическую, сексуальную или экономическую форму и происходить не только между супругами, но и между родственниками или людьми, проживающими одной семьей.

За первые шесть месяцев 2026 года Национальная полиция вынесла 23 096 срочных запретительных предписаний в отношении насильников.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что реагировать только на уже совершенные случаи насилия недостаточно. По его словам, важно объяснять людям, как распознавать различные проявления домашнего насилия и куда обращаться за помощью.

В Офисе омбудсмена также разработали пособие "Насилие скрывается в тишине", в котором разъясняются права пострадавших, возможности получения помощи и механизмы привлечения насильников к ответственности.

Если человек не получил надлежащей помощи или защиты в случае домашнего насилия, он может обратиться в Офис омбудсмена, в частности на горячую линию по номеру 1678.

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