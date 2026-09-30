Майже 36 тисяч звернень про домашнє насильство зафіксували в Україні за пів року: понад 27 тисяч - від жінок

Упродовж першого півріччя 2026 року в Україні зафіксували 35 821 звернення щодо домашнього насильства. Понад 27 тисяч із них надійшли від жінок, ще понад 6,9 тисячі – від чоловіків та понад 2,6 тисячі – від дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Омбудсмана України із посиланням на дані Національної соціальної сервісної служби.

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Зокрема, протягом січня – червня 2026 року зафіксовано:

27 027 звернень від жінок;

6957 – від чоловіків;

2608 – від дітей;

198 – від людей з інвалідністю.

В Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини звернули увагу, що повномасштабна війна посилила ризики домашнього насильства. Стрес, невизначеність, вимушене переміщення та психологічне виснаження створюють додаткові виклики для багатьох родин.

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Домашнє насильство, нагадують в Офісі Омбудсмана, не обмежується фізичним побиттям. Воно може мати фізичну, психологічну, сексуальну або економічну форму та відбуватися не лише між подружжям, а й між родичами або людьми, які проживають однією сім’єю.

За перші шість місяців 2026 року Національна поліція винесла 23 096 термінових заборонних приписів стосовно кривдників.

Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що реагування лише на вже вчинені випадки насильства недостатньо. За його словами, важливо пояснювати людям, як розпізнавати різні прояви домашнього насильства та куди звертатися по допомогу.

В Офісі Омбудсмана також розробили посібник "Насильство ховається в тиші", у якому пояснюються права постраждалих, можливості отримання допомоги та механізми притягнення кривдників до відповідальності.

Якщо людина не отримала належної допомоги або захисту у випадку домашнього насильства, вона може звернутися до Офісу Омбудсмана, зокрема на гарячу лінію за номером 1678.

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