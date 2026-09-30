Мобилизация в Китае: власти смогут изымать гражданский транспорт и привлекать бизнес

Китай впервые с 2010 года пересмотрел закон о мобилизации, расширив полномочия государства на случай войны.

Как сообщает Цензор НЕТ, об этом говорится в материале японской газеты Nikkei.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что изменится после объявления мобилизации

Обновленный закон с ужесточенными требованиями к гражданам и бизнесу вступит в силу в октябре.

Мобилизационная система призвана обеспечить переход страны от мирного времени к военному. Она предусматривает использование экономики, инфраструктуры и человеческих ресурсов для нужд обороны.

После объявления мобилизации китайские власти смогут изымать гражданские автомобили, использовать объекты инфраструктуры и энергетические мощности. Частные компании и граждане будут обязаны выполнять соответствующие распоряжения государства.

Читайте также: "Он прекрасно понимает мои чувства": Трамп рассказал о переговорах с Си Цзиньпином по поводу Тайваня

По данным Nikkei, новые правила также будут распространяться на иностранные компании, работающие в Китае. В случае чрезвычайной ситуации власти смогут поручить им производить товары для государственных нужд.

Отдельно в законе говорится о современных технологиях. Для мобилизационных нужд предусмотрено использование разработок в сфере искусственного интеллекта, робототехники и беспилотников.

Власти совместно с частными компаниями также должны создавать запасы стратегически важных материалов и редкоземельных металлов. Государственные ведомства должны собирать информацию о ресурсах, производственных возможностях и технологиях, которые могут быть использованы в случае войны.

Читайте также: Трамп на встрече с Си Цзиньпином предлагал ему покупать американское оружие

Закон обновили на фоне напряженности вокруг Тайваня

Изменения в законодательстве происходят на фоне военной напряженности вокруг Тайваня. Китайские военные самолеты и корабли регулярно проводят учения вблизи острова.

29–30 сентября Министерство обороны Тайваня зафиксировало девять самолетов китайской армии, семь военных кораблей и шесть государственных китайских судов. В июле Китай также провел в Тайваньском проливе двухдневные учения с боевой стрельбой.

Тайвань, со своей стороны, готовится к возможному конфликту. В августе на острове прошли десятидневные ежегодные учения Han Kuang.

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявлял, что армия должна быть готова к тому, что китайские учения могут перерасти в войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Китае заявили, что продолжат играть "конструктивную роль в политическом урегулировании российско-украинского конфликта"

Оборонные расходы Тайваня в 2026 году составляют 3,32% ВВП. Бюджет Министерства обороны вырос на 25% по сравнению с 2025 годом. На 2027 год правительство предложило увеличить оборонные расходы еще на 18%.

В декабре 2025 года США одобрили продажу Тайваню вооружений на сумму $11,1 млрд. Речь идет о 82 пусковых установках HIMARS, 60 самоходных гаубицах M109A7, беспилотниках ALTIUS и баражирующих боеприпасах.

В то же время часть уже заказанного американского оружия поставляется с задержками. Тайвань ещё в 2019 году заказал 66 новых истребителей F-16, однако до сих пор не получил ни одного.