Мобилизация в Китае: власти смогут изымать гражданский транспорт и привлекать бизнес
Китай впервые с 2010 года пересмотрел закон о мобилизации, расширив полномочия государства на случай войны.
Как сообщает Цензор НЕТ, об этом говорится в материале японской газеты Nikkei.
Что изменится после объявления мобилизации
Обновленный закон с ужесточенными требованиями к гражданам и бизнесу вступит в силу в октябре.
Мобилизационная система призвана обеспечить переход страны от мирного времени к военному. Она предусматривает использование экономики, инфраструктуры и человеческих ресурсов для нужд обороны.
После объявления мобилизации китайские власти смогут изымать гражданские автомобили, использовать объекты инфраструктуры и энергетические мощности. Частные компании и граждане будут обязаны выполнять соответствующие распоряжения государства.
По данным Nikkei, новые правила также будут распространяться на иностранные компании, работающие в Китае. В случае чрезвычайной ситуации власти смогут поручить им производить товары для государственных нужд.
Отдельно в законе говорится о современных технологиях. Для мобилизационных нужд предусмотрено использование разработок в сфере искусственного интеллекта, робототехники и беспилотников.
Власти совместно с частными компаниями также должны создавать запасы стратегически важных материалов и редкоземельных металлов. Государственные ведомства должны собирать информацию о ресурсах, производственных возможностях и технологиях, которые могут быть использованы в случае войны.
Закон обновили на фоне напряженности вокруг Тайваня
Изменения в законодательстве происходят на фоне военной напряженности вокруг Тайваня. Китайские военные самолеты и корабли регулярно проводят учения вблизи острова.
29–30 сентября Министерство обороны Тайваня зафиксировало девять самолетов китайской армии, семь военных кораблей и шесть государственных китайских судов. В июле Китай также провел в Тайваньском проливе двухдневные учения с боевой стрельбой.
Тайвань, со своей стороны, готовится к возможному конфликту. В августе на острове прошли десятидневные ежегодные учения Han Kuang.
Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявлял, что армия должна быть готова к тому, что китайские учения могут перерасти в войну.
Оборонные расходы Тайваня в 2026 году составляют 3,32% ВВП. Бюджет Министерства обороны вырос на 25% по сравнению с 2025 годом. На 2027 год правительство предложило увеличить оборонные расходы еще на 18%.
В декабре 2025 года США одобрили продажу Тайваню вооружений на сумму $11,1 млрд. Речь идет о 82 пусковых установках HIMARS, 60 самоходных гаубицах M109A7, беспилотниках ALTIUS и баражирующих боеприпасах.
В то же время часть уже заказанного американского оружия поставляется с задержками. Тайвань ещё в 2019 году заказал 66 новых истребителей F-16, однако до сих пор не получил ни одного.
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время встреч с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждал вопрос о Тайване. В то же время он воздержался от повторения позиции Вашингтона в отношении острова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль