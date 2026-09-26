В Китае заявили, что продолжат играть "конструктивную роль в политическом урегулировании российско-украинского конфликта"

Китай будет и впредь играть конструктивную роль в достижении политического урегулирования "российско-украинского конфликта".

Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Что касается Украины, председатель КНР Си Цзиньпин сформулировал четыре принципа для предотвращения эскалации и восстановления мира. Они являются основными ориентирами для Китая в деле продолжения выполнения его конструктивной роли в достижении политического урегулирования конфликта", — отметил Хань.

Стоит напомнить, что Си Цзиньпин в апреле 2024 года предложил четыре принципа урегулирования в Украине, включающие приоритет мира и стабильности, успокоение ситуации, воздержание от эскалации противостояния, создание условий для диалога.

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Что предшествовало

В четверг, 24 сентября, в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Глава КНР прибыл в США впервые за 11 лет.

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в Белом доме обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, в частности ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

Президент Владимир Зеленский заявил, что просил американского президента Дональда Трампа во время встречи с Си Цзиньпином поднять вопрос о войне в Украине и добиться от него оказания влияния на российского диктатора Владимира Путина.

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