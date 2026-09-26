У Китаї заявили, що продовжать відігравати "конструктивну роль у політичному врегулюванні російсько-українського конфлікту"
Китай продовжить відігравати конструктивну роль для досягнення політичного врегулювання "російсько-українського конфлікту".
Про це заявив заступник голови КНР Хань Чжен під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Стосовно України голова КНР Сі Цзіньпін сформулював чотири принципи задля запобігання ескалації та відновлення миру. Вони є основними орієнтирами для Китаю у справі продовження виконання його конструктивної ролі для досягнення політичного врегулювання конфлікту", - зазначив Хань.
Варто нагадати, що Сі Цзіньпін у квітні 2024 року запропонував чотири принципи для врегулювання в Україні, що включають пріоритет миру та стабільності, охолодження ситуації, утримання від ескалації протистояння, створення умов для діалогу.
Що передувало
- У четвер, 24 вересня, у Вашингтоні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Очільник КНР приїхав до США вперше за 11 років.
- Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що просив американського президента Дональда Трампа під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушити питання війни в Україні та домогтися від нього впливу на російського диктатора Володимира Путіна.
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