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Новини Китай про війну в Україні
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У Китаї заявили, що продовжать відігравати "конструктивну роль у політичному врегулюванні російсько-українського конфлікту"

Китай про війну в Україні

Китай продовжить відігравати конструктивну роль для досягнення політичного врегулювання "російсько-українського конфлікту".

Про це заявив заступник голови КНР Хань Чжен під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Стосовно України голова КНР Сі Цзіньпін сформулював чотири принципи задля запобігання ескалації та відновлення миру. Вони є основними орієнтирами для Китаю у справі продовження виконання його конструктивної ролі для досягнення політичного врегулювання конфлікту", - зазначив Хань.

Варто нагадати, що Сі Цзіньпін у квітні 2024 року запропонував чотири принципи для врегулювання в Україні, що включають пріоритет миру та стабільності, охолодження ситуації, утримання від ескалації протистояння, створення умов для діалогу.

Також читайте: Китай посилить координацію щодо України для політичного врегулювання війни, - Сі Цзіньпін

Що передувало

  • У четвер, 24 вересня, у Вашингтоні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Очільник КНР приїхав до США вперше за 11 років.
  • Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що просив американського президента Дональда Трампа під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушити питання війни в Україні та домогтися від нього впливу на російського диктатора Володимира Путіна.

Також читайте: Китай передає Росії дрони-ждуни, які підлітають до вікон та чекають на людей, - Зеленський

Автор: 

Китай (3300) війна в Україні (9310)
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Топ коментарі
+25
Це яку саме? Більше двигунів для реактивних шахедів росії відправлятимуть, щоб вбивати більше наших людей? китайці, які при владі в китаї, такі ж військові злочинці, як росіяни і путін!
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26.09.2026 19:40 Відповісти
+10
У Китаї заявили, що продовжать відігравати "конструктивну роль у політичному врегулюванні російсько-українського конфлікту"

Так само як Трамп...
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26.09.2026 19:38 Відповісти
+10
Конструктивна роль Китаю - це постачання до кацапії конструкторів, з яких у Єлабузі Шахеди клепають? 🤔
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26.09.2026 19:55 Відповісти

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