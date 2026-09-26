У Китаї заявили, що продовжать відігравати "конструктивну роль у політичному врегулюванні російсько-українського конфлікту"

Китай продовжить відігравати конструктивну роль для досягнення політичного врегулювання "російсько-українського конфлікту".

Про це заявив заступник голови КНР Хань Чжен під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Стосовно України голова КНР Сі Цзіньпін сформулював чотири принципи задля запобігання ескалації та відновлення миру. Вони є основними орієнтирами для Китаю у справі продовження виконання його конструктивної ролі для досягнення політичного врегулювання конфлікту", - зазначив Хань.

Варто нагадати, що Сі Цзіньпін у квітні 2024 року запропонував чотири принципи для врегулювання в Україні, що включають пріоритет миру та стабільності, охолодження ситуації, утримання від ескалації протистояння, створення умов для діалогу.

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Що передувало

У четвер, 24 вересня, у Вашингтоні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Очільник КНР приїхав до США вперше за 11 років.

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові.

Президент Володимир Зеленський заявив, що просив американського президента Дональда Трампа під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушити питання війни в Україні та домогтися від нього впливу на російського диктатора Володимира Путіна.

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