Невыполненные соглашения о фортификационных сооружениях на Сумщине: суды обязали подрядчиков вернуть 319 млн грн, — ОГП

В этом году суды удовлетворили 32 иска Сумской областной прокуратуры на общую сумму 319 млн грн. Речь идет о возврате государству бюджетных средств и взыскании штрафных санкций по договорам на строительство фортификационных сооружений.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Невыполнение обязательств подрядчиками

В Офисе генпрокурора отметили, что в случаях, когда подрядчики не выполняют договорные обязательства и не возвращают неиспользованные средства, прокуратура при наличии определенных законом оснований обращается в суд в интересах государства.

В настоящее время на рассмотрении находится еще один такой иск.

В частности, в феврале 2024 года Департамент капитального строительства Сумской ОВА заключил с компанией договор на строительство фортификационных сооружений. Подрядчику из резервного фонда госбюджета перечислили 20,3 млн грн аванса сроком на шесть месяцев.

Однако, как сообщили в ОГП, по состоянию на декабрь 2025 года работы были выполнены лишь на сумму 8,3 млн грн, а 12 млн грн неиспользованного аванса государству не вернули.

"Сумская областная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании этих средств и штрафных санкций. Общая сумма исковых требований составляет 19,2 млн грн", — сообщили в ведомстве.

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Контроль за средствами

В Офисе генерального прокурора подчеркнули, что строительство укреплений в приграничной Сумской области напрямую влияет на обороноспособность страны и безопасность граждан.

"Поэтому прокуратура в рамках своих полномочий продолжает принимать меры для защиты интересов государства и возврата бюджетных средств, использованных в нарушение условий договоров или не возвращенных государству", — говорится в сообщении.

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