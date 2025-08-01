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Новости Строительство фортификаций на Сумщине Фортификации на Сумщине
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Более 2 млрд грн в 2024 году было потрачено на фортификацию в Сумской области, - ОВА

Фортификации Сумщины: сколько потратило государство

В 2024 году на строительство фортификационных сооружений в Сумской области потратили более 2,265 млрд гривен бюджетных средств. Однако в ОВА отказались сообщить, на каком расстоянии от границы они возводились.

Об этом сообщили в военной администрации региона в ответ на запрос издания LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Так, в ОВА рассказали, что стоимость работ по строительству фортификаций на Сумщине, выполненных по заказу Департамента капитального строительства обладминистрации в 2024 году, составляет 2 265 759 534,81 грн, которые предоставили из резервного фонда государственного бюджета.

По сравнению с Харьковщиной, на которую в прошлом году государство выделило на фортификации совокупно 5,68 млрд, сообщала Гвара Медиа.

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Однако в Сумской ОГА отказались предоставить информацию об объемах выполненных работ по возведению фортификаций (в частности, по рытью окопов, возведению опорных пунктов, установке минных заграждений и т.д.), и кто был за это ответственным.

Там обосновали свой отказ тем, что это служебные данные, касающиеся обороны страны, и что вред, причиненный распространением этой информации, "превышает общественный интерес", а враг может использовать ее для осуществления атак.

В то же время в ОВА подтвердили, что в 2023-2024 годах проводились работы по фортификационным укреплениям.

"Осознавая и учитывая общественный резонанс... в пределах полномочий доводим до сведения, что на выполнение задач военного командования в период 2023 - 2024 годов на территории Сумской области за средства местных бюджетов и других источников не запрещенных законодательством было проведено фортификационное обустройство территорий путем построения противотанковых рвов, траншей, перекрытых участков траншей, перекрытых щелей, блиндажей, мест для ведения огня, капониров для ББМ и окопов-укрытий для техники с укрытием экипажа", - добавили в обладминистрации.

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Напомним, ранее аналитики DeepState сообщали, что на окраине села Юнаковка Сумского района, по меньшей мере с начала зимы, вдоль дорог лежат кучи не установленных "зубов дракона", которые должны были защищать Сумщину от прорыва линии обороны российскими войсками во время наступления.

Автор: 

Сумская область (3527) фортификации (140) война в Украине (5440)


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Шо витратили тут і до ворожки не ходи - чи вони відповідають теперішній війні?
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01.08.2025 15:49 Ответить
+💯 👍🏿!

гарний вираз - "витратили"
замість - "використали"

.
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01.08.2025 16:01 Ответить
Проте в Сумській ОВА відмовились надати інформацію про обсяги виконаних робіт зі зведення фортифікацій (зокрема, щодо риття окопів, зведення опорних пунктів, встановлення мінних загороджень тощо), та хто був за це відповідальним.

Там обґрунтували свою відмову тим, що це службові дані, які стосуються оборони країни, і що шкода, заподіяна поширенням цієї інформації, "переважає суспільний інтерес", а ворог може використати її для здійснення атак. о плять ,відмазка грабіжників українського народу...
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01.08.2025 15:55 Ответить
а практично нічого,бо після провалу курська та наступу на Суми,самі захисники заявляли що чиплятися при відступах було ні защо,а те що було,звичайні окопи зроблені через жопу які руйнуються після дощу та розташовані як попало.А піраміди купами скинуті фотографували наші при наступі на курськ ще в серпні 2024.Фортифікації будували лісники з львівського дп лісиУкраїни,розікрали майже все
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01.08.2025 16:01 Ответить
бачили ті "фортифікації" і не лише на Сумщині. тільки чомусь військові не в фортифікаціях, а в норах.
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01.08.2025 15:57 Ответить
Прикольно. От тільки де і які.

Бо схоже, що кацапи їх не помітили.
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01.08.2025 16:14 Ответить
А что толку от этих пирамидок если они легко сносятся бульдозером. Кто то хорошо зарабатывает делая простенькие конструкции. Вспомнилась стена Яценюка.
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01.08.2025 16:24 Ответить
ОВА з місцевим будівельними князьками, типу Федорченка, пиляли бюджет.
Будували не біля кордону, за 500 метрів, а від Сум у напрямку Ромни, типу місто здаємо без бою.
Серед поля накопали ямок, перекритих трьома метровими колодами сосни. За рік з гаком курської авантюри, біля кордону можна було побудувати повноцінну ешелоновану лінію оборони. Але ні. Після розголосу і фотографій покинутих куп зубів дракону влада підчистила кінці, змінила голову ОВА. Тепер бадьоро рапортують скільки грошей освоїли по кишенях. Попередній голова відповідальності не поніс.
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01.08.2025 16:48 Ответить
"...в ОВА відмовилися повідомити, на якій відстані від кордону вони зводились" Джерело: https://censor.net/ua/n3566492

А яка відстань від Сум до Монако?
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01.08.2025 16:56 Ответить
 
 