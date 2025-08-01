Более 2 млрд грн в 2024 году было потрачено на фортификацию в Сумской области, - ОВА

В 2024 году на строительство фортификационных сооружений в Сумской области потратили более 2,265 млрд гривен бюджетных средств. Однако в ОВА отказались сообщить, на каком расстоянии от границы они возводились.

Об этом сообщили в военной администрации региона в ответ на запрос издания LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Так, в ОВА рассказали, что стоимость работ по строительству фортификаций на Сумщине, выполненных по заказу Департамента капитального строительства обладминистрации в 2024 году, составляет 2 265 759 534,81 грн, которые предоставили из резервного фонда государственного бюджета.

По сравнению с Харьковщиной, на которую в прошлом году государство выделило на фортификации совокупно 5,68 млрд, сообщала Гвара Медиа.

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Однако в Сумской ОГА отказались предоставить информацию об объемах выполненных работ по возведению фортификаций (в частности, по рытью окопов, возведению опорных пунктов, установке минных заграждений и т.д.), и кто был за это ответственным.

Там обосновали свой отказ тем, что это служебные данные, касающиеся обороны страны, и что вред, причиненный распространением этой информации, "превышает общественный интерес", а враг может использовать ее для осуществления атак.

В то же время в ОВА подтвердили, что в 2023-2024 годах проводились работы по фортификационным укреплениям.

"Осознавая и учитывая общественный резонанс... в пределах полномочий доводим до сведения, что на выполнение задач военного командования в период 2023 - 2024 годов на территории Сумской области за средства местных бюджетов и других источников не запрещенных законодательством было проведено фортификационное обустройство территорий путем построения противотанковых рвов, траншей, перекрытых участков траншей, перекрытых щелей, блиндажей, мест для ведения огня, капониров для ББМ и окопов-укрытий для техники с укрытием экипажа", - добавили в обладминистрации.

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Напомним, ранее аналитики DeepState сообщали, что на окраине села Юнаковка Сумского района, по меньшей мере с начала зимы, вдоль дорог лежат кучи не установленных "зубов дракона", которые должны были защищать Сумщину от прорыва линии обороны российскими войсками во время наступления.