Более 2 млрд грн в 2024 году было потрачено на фортификацию в Сумской области, - ОВА
В 2024 году на строительство фортификационных сооружений в Сумской области потратили более 2,265 млрд гривен бюджетных средств. Однако в ОВА отказались сообщить, на каком расстоянии от границы они возводились.
Об этом сообщили в военной администрации региона в ответ на запрос издания LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
Так, в ОВА рассказали, что стоимость работ по строительству фортификаций на Сумщине, выполненных по заказу Департамента капитального строительства обладминистрации в 2024 году, составляет 2 265 759 534,81 грн, которые предоставили из резервного фонда государственного бюджета.
По сравнению с Харьковщиной, на которую в прошлом году государство выделило на фортификации совокупно 5,68 млрд, сообщала Гвара Медиа.
Однако в Сумской ОГА отказались предоставить информацию об объемах выполненных работ по возведению фортификаций (в частности, по рытью окопов, возведению опорных пунктов, установке минных заграждений и т.д.), и кто был за это ответственным.
Там обосновали свой отказ тем, что это служебные данные, касающиеся обороны страны, и что вред, причиненный распространением этой информации, "превышает общественный интерес", а враг может использовать ее для осуществления атак.
В то же время в ОВА подтвердили, что в 2023-2024 годах проводились работы по фортификационным укреплениям.
"Осознавая и учитывая общественный резонанс... в пределах полномочий доводим до сведения, что на выполнение задач военного командования в период 2023 - 2024 годов на территории Сумской области за средства местных бюджетов и других источников не запрещенных законодательством было проведено фортификационное обустройство территорий путем построения противотанковых рвов, траншей, перекрытых участков траншей, перекрытых щелей, блиндажей, мест для ведения огня, капониров для ББМ и окопов-укрытий для техники с укрытием экипажа", - добавили в обладминистрации.
Напомним, ранее аналитики DeepState сообщали, что на окраине села Юнаковка Сумского района, по меньшей мере с начала зимы, вдоль дорог лежат кучи не установленных "зубов дракона", которые должны были защищать Сумщину от прорыва линии обороны российскими войсками во время наступления.
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гарний вираз - "витратили"
замість - "використали"
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Там обґрунтували свою відмову тим, що це службові дані, які стосуються оборони країни, і що шкода, заподіяна поширенням цієї інформації, "переважає суспільний інтерес", а ворог може використати її для здійснення атак. о плять ,відмазка грабіжників українського народу...
Бо схоже, що кацапи їх не помітили.
Будували не біля кордону, за 500 метрів, а від Сум у напрямку Ромни, типу місто здаємо без бою.
Серед поля накопали ямок, перекритих трьома метровими колодами сосни. За рік з гаком курської авантюри, біля кордону можна було побудувати повноцінну ешелоновану лінію оборони. Але ні. Після розголосу і фотографій покинутих куп зубів дракону влада підчистила кінці, змінила голову ОВА. Тепер бадьоро рапортують скільки грошей освоїли по кишенях. Попередній голова відповідальності не поніс.
А яка відстань від Сум до Монако?